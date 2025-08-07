Todas las partes involucradas serán procesadas

YogyakartaVIVA – La Policía Regional (Polda) de la región especial de Yogyakarta (DIY) enfatizó que tomarían medidas contra todas las partes involucradas en actividades de juego en línea o «en línea», incluidos jugadores, operadores, inversores, hasta bandar.

«Actuaremos sobre cualquier persona involucrada en actividades de juego. A partir de jugadores, operadores, inversores, corredores de apuestas y fiestas de promoción. No hay tolerancia para el juego de ninguna forma», dijo Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Diy Polda Akbp Slamet Riyanto en su declaración en Yogyakarta, la noche del miércoles.

Slamet confirmó esto para enderezar la información que se desarrolló en las redes sociales relacionadas con el arresto de cinco perpetradores de juegos de azar en línea que se dijo que engañó el sitio de juego.

Según Slamet, el proceso de acción sobre el caso comenzó con informes de residentes que sospechan actividades ilegales en su entorno.

«La información preliminar proviene de los residentes que ven y escuchan que hay una actividad sospechosa de los perpetradores. La información fue desarrollada por nosotros que trabajamos con inteligencia, luego seguimos profesionalmente», dijo AKBP Slamet.

A partir de los resultados del examen, cinco personas fueron nombradas como sospechosos y fueron detenidas, que consisten en cuatro operadores y un coordinador con las iniciales RDS.

Realizan prácticas de juego en línea recolectando y utilizando sitios que ofrecen promociones para nuevos usuarios.

«Los perpetradores son jugadores Juego en línea Con el modo de reproducir cuentas y usar promociones para agregar depósitos «, enfatizó.

En la actualidad, el caso ha entrado en la etapa de investigación como una forma de compromiso con la Policía Regional de Yogyakarta para llevar a cabo la policía en todas las formas de juegos de azar y actos penales en línea.

Si en el futuro, la evidencia de la participación del concesionario o una red más grande, se aseguró de que todos ellos fueran procesados por la ley con firme y transparente.

Mientras tanto, el jefe del jefe de la policía regional de bricolaje de Kombes Pol Ihsan agradeció al público por proporcionar información sobre las prácticas de juego en la región de bricolaje.

«El éxito de la divulgación de este caso también es parte del papel y la participación de la comunidad al informar actividades de juego en línea», dijo Kombes Ihsan.

También apeló al público para no participar en todas las actividades de juego en línea porque es un delito e invita al público a informar si conocen las actividades de juego en su área.

«El juego en línea es un delito. Invitamos al público a informar conjuntamente si hay actividades de juego en su área», dijo Ihsan.

Como se informó anteriormente, cinco perpetradores de juego en línea fueron arrestados durante una redada en una casa alquilada en el área de Banguntapan, Bantul Regency.

Se dice que consisten en un coordinador con las iniciales RDS y cuatro operadores, cada uno con las iniciales NF, EN, DA y PA.

Se sabe que los perpetradores ejecutan docenas de nuevas cuentas todos los días para obtener bonos promocionales de sitios de juego en línea, con el soporte de cuatro computadoras y una serie de tarjetas móviles que se utilizan alternativamente.

Los sospechosos fueron acusados bajo el Artículo 45 Párrafo 3 JO Artículo 27 Párrafo 2 de la ley número 1 de 2024 Con respecto a la Segunda Enmienda a la ley número 11 de 2008 sobre información y transacciones electrónicas, y/o artículo 303 del Código Penal Jo Artículo 55 y/o Artículo 56 del Código Penal.

Están amenazados con una sentencia máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta Rp10 mil millones. (Hormiga)