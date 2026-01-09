Todas las mejores fotos de celebridades

Chanel celebró su última colección Coco Crush con una fiesta repleta de estrellas el miércoles por la noche en el famoso hotel Chateau Marmont de Los Ángeles.

La lista de invitados incluía a la nueva embajadora de Chanel, Gracie Abrams, la estrella de “Heated Rivalry” Connor Storrie, Keri Russell, Maggie Rogers, Conan Gray, Tessa Thompson, Melina Matsoukas, William StoneWorld Hazel y St. Vincent.

Lily Allen fue la artista sorpresa de la noche, cantando a todo pulmón varias canciones, incluida «Pussy Palace», de su muy anunciado álbum de ruptura de David Harbour, «West End Girl». “Afortunadamente, no están basados ​​en experiencias reales y estas cosas definitivamente no sucedieron en este hotel”, bromeó mientras comenzaba a cantar.

Mira las fotos de la fiesta a continuación.