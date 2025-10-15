Todas las gasolineras se quedan sin combustible, Vivo pide disculpas a los clientes

Jacarta – Estaciones de combustible públicas (Gasolinera) Vivo experimentando escasez de combustible (bbm), tras Shell y BP, que han experimentado escasez de combustible desde mediados de agosto.

Lea también: BKI explica el potencial de los buques militares que utilizan combustible B40 en el foro internacional



Gestión de Vivo a través de su cuenta oficial de Instagram usuario nombrado @spbuvivoanunció esto.

«Pedimos disculpas a nuestros clientes leales. Actualmente, los tipos de gasolina (Revvo90, Revvo92 y Revvo95) aún no están disponibles en todas las gasolineras VIVO», escribió la dirección de Vivo, citada desde Yakarta, el miércoles. 15 de octubre de 2025.

Lea también: Pertamina Patra Niaga revela los beneficios directos de distribuir subsidios basados ​​en inteligencia artificial a la comunidad



Sin embargo, el suministro de combustible diésel como Diesel Primus Plus sigue disponible en todas las gasolineras Vivo.

«Seguimos esforzándonos por ofrecer productos de combustible de calidad para que podamos volver a servirles lo antes posible», escribió la dirección de Vivo.

Lea también: Pertamina actúa rápidamente para controlar el incendio de una gasolinera en Kemanggisan



Anteriormente, el director de Vivo, Leonard Mamahit, dijo que las existencias de combustible en las gasolineras de Vivo sólo durarían hasta mediados de octubre. Para mantener la disponibilidad de stock, Vivo ha establecido comunicación con Pertamina Patra Niaga.



Gasolinera Vivo en la zona de Bintaro. Foto : VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

El viernes (26/9), Pertamina Patra Niaga celebró un acuerdo de compraventa de combustible puro (combustible base) con PT Vivo Energy Indonesia (Vivo).

En el acuerdo se consignaba el acuerdo de Vivo relativo a la compra de 40 mil barriles de combustible base de los 100 mil barriles importados por Pertamina Patra Niaga.

Sin embargo, en una audiencia con la Comisión (Ant)

Luego, el lunes (6/10), Pertamina Patra Niaga dijo que PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) y PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (gerente de gasolineras BP) acordaron seguir la cooperación sobre la importación de fueloil (BBM) en discusiones más técnicas.

«Varias entidades comerciales privadas ya están en la etapa de negociación con los términos y condiciones presentados. Estamos tratando de ayudar desde el lado de la oferta», dijo el secretario corporativo interino de Pertamina Patra Niaga, Roberth MV.