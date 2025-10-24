Todas las gasolineras privadas acuerdan negociar stocks de combustible con Pertamina

Jacarta – Ministerio EMR A través del Director General de Petróleo y Gas, dijo Laode Sulaeman, todos los gerentes gasolinera privada han aceptado negociar con Pertamina relacionados con la compra de combustible.

Lo expresó después de la ceremonia de conmemoración del 80º Día de la Minería y la Energía, que se celebró en Monas, en el centro de Yakarta.

«Todos han negociado ahora. Antes había algunos que no, pero ahora los que no ya están negociando», dijo Laode, el viernes 24 de octubre de 2025.

Anteriormente eran tres empresas las que habían colaborado negociación con Pertamina, a saber, PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) y PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (gerente de gasolineras BP).

Hasta la segunda semana de octubre de 2025, Exxon y Caparazón Se le informó que no podía continuar las conversaciones porque Shell necesitaba coordinarse con su oficina central. Mientras tanto, Exxon discutirá las necesidades para noviembre de 2025, porque todavía tienen stock adecuado.

«Antes había quienes no negociaban, pero ahora todos negocian. Sin embargo, en cuanto a cuál será el resultado final, esperaremos hasta que el combustible esté en la gasolinera», dijo Laode.

De todas las empresas que negociaron con Pertamina, Laode dijo que había tres empresas que habían acordado comprar. Sin embargo, no pudo revelar qué compañías antes tenían el combustible disponible en cada gasolinera.

El punto más importante que se actualizó en las negociaciones en curso fue el control de la calidad del combustible en el punto de partida de entrega o en el puerto de carga.

«Ese (el control en el puerto de carga) fue un punto importante en las negociaciones finales, que ya se han acordado», dijo Laode.

Hasta el 15 de octubre de 2025, las gasolineras Vivo también experimentarán escasez de combustible, después de las gasolineras Shell y BP que han experimentado lo mismo desde mediados de agosto de 2025.

Para superar el problema de la escasez de combustible en las gasolineras privadas, el gobierno aconseja a los gestores de gasolineras privadas que colaboren con Pertamina.