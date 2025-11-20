‘Todas las criaturas grandes y pequeñas’ renovadas para las temporadas 7 y 8 en PBS

“Obra maestra» golpear «Todas las criaturas grandes y pequeñas”, que regresa para la temporada 6 en enero el PBSya ha sido renovado para una temporada 7 y una temporada 8. Esas temporadas adicionales incluirán seis episodios cada una, así como especiales navideños adicionales. La noticia fue anunciada el jueves por el comisionado de “Masterpiece”, GBH.

Playground (“Wolf Hall: The Mirror and the Light”, “The Hardacres”) produce “All Creatures Great and Small”, junto con “Masterpiece” en PBS y el distribuidor global All3Media International. La serie, basada en los libros de James Herriot sobre un veterinario (Nicholas Ralph) en Yorkshire, se estrenó en septiembre de 2020.

Según el lema de la temporada 6, que se estrena el 11 de enero de 2026, en “Masterpiece”, la serie “avanza en el tiempo hasta 1945. En los años intermedios, nuestra querida pandilla Skeldale se ha dispersado un poco con James y Helen que ahora viven en la granja Heston Grange, Tristan sirviendo en el extranjero, la Sra. Hall lejos y Siegfried luchando por arreglárselas solo en Skeldale, pero se reúnen con gusto cuando la guerra en Europa llega a su fin y miran. Hacia un futuro pacífico. La serie aporta su habitual calidez, humor y sentido de comunidad junto a una gran cantidad de animales, grandes y pequeños”.

La serie está protagonizada por Ralph, Samuel West, Anna Madeley, Rachel Shenton, Callum Woodhouse, Patricia Hodge, Tony Pitts e Imogen Clawson. Las novedades de esta temporada son Lucy-Jo Hudson, Gaia Wise, Jonathan Hyde y Philip Martin Brown.

Playground produce el programa para 5 en el Reino Unido y “Masterpiece” de PBS en EE. UU. Los productores ejecutivos de la temporada 7 incluyen a Colin Callender, Melissa Gallant y Sharon Moran para Playground, el escritor Neil Jones, Susanne Simpson para “Masterpiece”, Louise Pedersen y David Swetman para All3Media International y Sebastian Cardwell, Paul Testar y Greg Barnett para 5. Yvonne Francas es productora.

«Todas las criaturas grandes y pequeñas ha llegado a los corazones del público estadounidense y es una de nuestras series más vistas en ‘Masterpiece'», dijo Simpson, director de contenido guionado y productor ejecutivo de ‘Masterpiece’. El editor encargado de 5, Barnett, llamó a “All Creatures Great and Small” una “joya en la corona dramática de 5”, mientras que los productores ejecutivos de Playground, Gallant y Moran, dijeron que “frecuentemente recibimos cartas de los espectadores sobre cómo el programa ha traído alegría, consuelo y alivio en tiempos difíciles”. Lauren Jackson, vicepresidenta internacional de guión de All3Media, calificó “Todas las criaturas grandes y pequeñas” como una “serie conmovedora y duraderamente popular”.

Las temporadas 1 a 5 se transmiten en la aplicación PBS Passport, así como en el servicio “Masterpiece PBS” en Prime Video.

Aquí hay un avance de la temporada 6 de la serie: