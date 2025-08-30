Todas las cosas deben pasar







Me entristeció el colapso de un puente en Gujarat hace unas semanas. Aparentemente, hubo advertencias, y esta no fue la primera vez que ocurrió algo así en lo que nos han dicho que es el estado más desarrollado de la India, pero no pude evitar preguntarme si la tristeza estaba un poco fuera de lugar. Soy consciente de lo insensible que esto me hace sonar, por supuesto, así que por favor permíteme explicarme.

Sí, la gente perdió la vida, pero ¿no deberíamos haber aceptado esa posibilidad por ahora? ¿No es algo que alguien nacido en la India comience a aceptar a una edad bastante temprana, dado lo que todos experimentamos colectivamente durante la infancia, independientemente de dónde crecemos?

Me hizo pensar en mi propio pasado y recordar mis primeros años en el suburbio de MaladillaDonde lo que ahora se conoce como un centro de centro de llamadas solía ser un vertedero gigante. Me doy cuenta de que la palabra ‘vertedero’ es incorrecta aquí, porque implica un espacio de diseño científica para la eliminación de desechos. El término más preciso, en función de lo que recuerdo, es ‘basura’. Esas pilas de basura se elevarían al cielo al pasar por ellos en autobuses o rickshaws. Las ventanas de cada autobús se cerrarían rápidamente, o se traerían pañuelos, hasta que pasamos con seguridad y en las cercanías de Goregaon.

Poco a poco, la basura comenzó a desaparecer, dando paso a edificios, luego municipios y centros comerciales. Las personas de toda la ciudad y más allá comenzaron a llegar, pagando mucho dinero por los apartamentos donde los electrodomésticos dejarían misteriosamente a funcionar. Muchos caerían enfermos, y aún así lo harían, pero nadie habla de esto porque las palabras ‘gases tóxicos’ tienden a tener un efecto adverso en los precios inmobiliarios. En una ciudad donde los vestíbulos de constructor tienen más poder que las personas en el parlamento, ese tipo de cosas se ve mal visto. Entonces, cuando pienso en esos años ahora, es con el reconocimiento de que New Link Road me enseñó sobre la fragilidad de la vida y lo barato que puede ser en el país en el que nací.

El colapso de un puente ya no debería sorprendernos, y ahora veo que el incidente del mes pasado no. Hubo aullidos apagados de indignación, y uno o dos contratistas pueden haber sido arrestados o no, pero fue el conjunto habitual de acciones lo que ocurre después de cualquier tragedia. Probablemente haya un libro de jugadas en su lugar, uno que se sigue después de cualquier estampidaincendio o colapso del edificio. Se realizan anuncios de consultas oficiales, algunos funcionarios están suspendidos y los proveedores responsables de la infraestructura están en la lista negra hasta que cambian los nombres de sus empresas y regresan unos años más tarde. Los ministros anuncian compensación y lloran si la tragedia coincide con un rally electoral. Luego, en cuestión de días, todos hemos seguido adelante.

Para lo que mi basura local me preparó es el hecho de que todo debe caer. Las nuevas carreteras desarrollarán baches en cuestión de días, los puentes comenzarán a sacudirse después de las renovaciones, y las escaleras comenzarán a desmoronarse después de un cambio de imagen. Es la naturaleza de las cosas tener una vida corta en la India, y si unos pocos cientos de indios deben morir, eso es solo parte del trato.

Mira la historia de los puentes solo. 34 personas murieron en 2006 en Bihar cuando un puente en desuso se derrumbó en un tren de pasajeros en la estación de Bhagalpur. En 2011, 30 personas en Arunachal Pradesh y 32 en Carro murió después de que los puentes colapsaron en ambos lugares. Un colapso de paso elevado en Calcuta mató 26 en 2016, y más de 137 murieron en Morbi, Gujarat, hace tres años después de que se reabrió un puente renovado. Sucede una y otra vez, estos recordatorios de que nuestras vidas no están en nuestras manos, por lo que creo que deberíamos hacerlo oficial en algún momento: el gobierno debería decirnos que la vida fuera o dentro de nuestros hogares no debe darse por sentado, por lo que todos podemos comenzar a prepararnos para esto a una edad temprana sin la necesidad de trauma. Si esta lección forma parte de nuestro plan de estudios escolar, imagine la ecuanimidad con la que las generaciones futuras de indios adoptarán una estampida o colapso de puentes.

Hasta que eso suceda, supongo que todos debemos hacer lo que la gente antes de nosotros hemos hecho. Tenemos que sacudirnos la cabeza en la corrupción, jurar en representantes electos, tener algunas discusiones con familiares y amigos sobre cómo las cosas nunca cambiarán, y luego hacer planes sobre cómo podemos salir del país lo antes posible.

