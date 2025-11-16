Toda la zona de Yakarta sufrirá fuertes lluvias esta tarde

domingo 16 de noviembre de 2025 – 07:11 WIB
JacartaVIVA – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) predice que DKI Yakarta se inundará Lluvia el domingo por la tarde. La lluvia ocurre en todas las áreas.
Según lo informado desde el sitio web oficial de BMKG, el domingo 16 de noviembre de 2025, se pronostica que las áreas de Yakarta Occidental, Yakarta Central y Yakarta Norte experimentarán lluvias ligeras a las 07:00 WIB y comenzarán a disminuir a las 10:00 WIB.
Sin embargo, a las 13:00 horas caerán chubascos en esta zona. Las lluvias en estas tres zonas disminuirán y se formarán espesas nubes por la tarde de 16.00 a 22.00 horas.
También se produjeron condiciones similares en las zonas del este de Yakarta y del sur de Yakarta. Caerán lluvias ligeras en esta zona a las 07:00 horas y comenzarán a disminuir a las 10:00 horas.
Las tormentas caerán en estas dos zonas a las 13.00 horas. Por la tarde, a las 16:00 horas, esta zona todavía estaba experimentando lluvias ligeras y espesas nubes comenzaron entre las 19:00 y las 22:00 horas.
Finalmente, en las islas Seribu caerán lluvias ligeras entre las 07.00 y las 13.00 horas. Aunque la lluvia comenzará a cesar por la tarde, esta zona estará cubierta de espesas nubes entre las 16.00 y las 22.00 horas. (Hormiga)
