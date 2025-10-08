Toda la producción en Grasberg sigue parada

Yakarta, Viva – Director Presidente PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas dijo, actualmente la operación de la minera Grasberg En Papúa Central, su partido todavía lo impide, debido a la existencia incidente kahar en forma de material húmedo desprendible que bloquea el acceso minero.

Lea también: Actualización sobre la víctima asesinada de Ponpes Al Khoziny: 61 personas murieron



Proceso Evacuación Los siete trabajadores de PTFI que quedaron atrapados en el incidente finalmente fueron resueltos por PTFI en el lugar del incidente recientemente.

«Esta producción temporal lo detiene todo», dijo Tony Wenas en JICC Senayan, Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Lea también: Los tensos segundos de la evacuación del leopardo al supuesto hotel que escapó del parque y zoológico de Lembang





Mina abierta Grasberg que ha sido excavada por PT Freeport Indonesia. Ahora las operaciones de Freeport se centran en las minas subterráneas.

Explicó que en este momento su partido aún estaba llevando a cabo el esfuerzo de investigación para conocer la causa del incidente, para luego ser evaluado a fondo. Posteriormente, Tony aseguró que los resultados de la evaluación serían informados al Ministerio de Energía y Recursos Minerales.

Lea también: La evacuación de 7 trabajadores de Freeport que se encuentran enterrados en la mina finaliza después de 27 días



Explicó, el proceso de evacuación de los siete trabajadores también llevaba aproximadamente 27 días. Actualmente, los siete trabajadores han sido entregados a cada ciudad natal. Mientras que el proceso de desembolso del seguro familiar relacionado también está en curso.

«Estamos llevando a cabo una investigación y, en base a la investigación, se realizará una evaluación», dijo Tony.

«Más adelante (después de la investigación), nos comunicaremos con el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, en este caso con el inspector de minas», dijo.

Para obtener información, en el proceso de evacuación de los trabajadores de PTFI que habían quedado atrapados, el equipo encontró y logró evacuar a cinco colegas del lugar del incidente de lanzamiento de material húmedo en la mina subterránea de Grasberg, Block Cave, el domingo 6 de octubre de 2025.

Los cinco compañeros de trabajo fueron encontrados muertos. Anteriormente, el sábado 20 de septiembre de 2025, otros dos compañeros también habían sido encontrados muertos.