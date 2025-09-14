Toda la moda y mirada

Los 77º Premios Emmy han comenzado oficialmente, y las estrellas más grandes de la televisión están caminando por la alfombra roja antes de la ceremonia.

El thriller de ciencia ficción de Apple TV+»Severance» lidera todos los programas con 27 nominaciones. El spin -off de Batman de HBO Max «The Penguin» sigue cerca con 24. En el tercer lugar está la sátira de la industria de Apple «The Studio» con 23.

Si «Severance» y «The Studio» ganan al mejor drama y comedia, respectivamente, Apple sería la primera red en ganar en ambas categorías principales desde que HBO lo hizo en 2016 con «Game of Thrones» y «Veep».

Las proyecciones de la industria tienen «el estudio» liderando el paquete con 12 victorias. «Severance» y «The Penguin» deberían empatar por segundo lugar con nueve cada uno. La «Adolescencia» de Netflix está buscando llevarse a casa ocho estatuillas, mientras que el «SNL50: The Anniversary Special» de NBC está considerando cinco victorias.

Las celebridades detectadas en la alfombra roja de esta noche incluyen Walton Goggins, Jennifer Coolidge, Megan Stalter, Ben Stiller y más.

Vea los mejores looks del 2025 Emmy a continuación.