Toda la moda y looks

El Museo de la Academia de Cine organizó anoche su quinta gala anual en el Museo de la Academia en Los Ángeles en apoyo de las iniciativas educativas, la programación pública y las futuras exposiciones del museo. La Gala de este año recaudó más de $12 millones en donaciones para el público en general y la comunidad local de Los Ángeles.

La gala se presentó en colaboración con Rolex, patrocinador fundador y socio oficial de relojes del Museo de la Academia. La gala estuvo copresidida por Jon M. Chu, Common, Viola Davis, Julius Tennon, Robert Downey Jr., Susan Downey, Jennifer Hudson y el administrador del Museo de la Academia, Alejandro Ramírez Magaña.

El evento honró a cuatro voces importantes de la industria del entretenimiento por sus contribuciones al cine, tanto pasadas como presentes. El primer presentador de la noche fue Wim Wenders, que entregó al director Walter Salles el premio Luminary Award. El Premio Vantage fue entregado por Jon M. Chu al actor y comediante Bowen Yang, junto a Zoe Saldaña, quien entregó el Premio Icon a la actriz Penélope Cruz durante la noche. El premio final, el Legacy Award inaugural, fue entregado por Martin Scorsese al músico Bruce Springsteen.

George Clooney presentó una actuación musical de Bruce Springsteen, donde cerró el evento cantando “Streets of Philadelphia”, “Atlantic City” y “Land of Hope and Dreams”.

Los premios Icon, Legacy, Luminary y Vantage fueron diseñados por los hermanos Haas y fabricados por UAP. Los premios son de bronce fundido macizo, pulidos y estampados a mano y con triple baño de níquel, cobre y oro de 24k.

El diseño del evento fue concebido por Keith Baptista, y las relaciones con los talentos fueron supervisadas por Proyectos Especiales.

Vea los mejores looks de la Gala de la Academia 2025 a continuación.