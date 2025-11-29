Tocar, la bondad de Dios para los pecadores

VIVA – En la vida, todo ser humano debe haber caído en el pecado. Sin embargo, el Islam enseña que mientras la vida todavía esté contenida en el cuerpo, hay una puerta. perdón Alá nunca cerrado.

De hecho, la esperanza de un siervo en su Señor es mucho mayor que el montón de pecados que pesan sobre sus hombros.

1. La práctica se juzga desde el final, no desde el principio.

No hay necesidad de deprimirse si el pasado se siente oscuro. Mientras todavía exista la oportunidad de arrepentirse, un siervo puede cerrar el camino de su vida con un buen final. Rasulullah SAW nos recordó que el destino humano está determinado por la conclusión de sus obras.

«Efectivamente hay un sirviente que según la opinión de mucha gente practica las prácticas de los vecinos. cielopero terminó siendo un habitante del infierno. Por otro lado, hay un siervo que, según los ojos de la gente, practica las prácticas de los habitantes del infierno, pero termina convirtiéndose en un habitante del cielo. De hecho, la práctica se ve desde el final» (HR. Bukhari).

¿Cuántos adoradores acaban tan desdichados como el Diablo, pero no pocos? pecador quien en realidad se convirtió en un residente del cielo debido a su sincero arrepentimiento antes de la muerte.

2. Dios perdona todos los pecados

No hay pecado demasiado grande para que Dios lo perdone. El problema es cuando la gente es perezosa para arrepentirse y continúa demorando el regreso a Su camino.

«Di: «Oh Mis siervos que transgredieron contra sí mismos, no desesperéis de la misericordia de Dios. De hecho, Allah Subhanahu Wata’ala perdona todos los pecados. En verdad Él es el Más Perdonador y el Más Misericordioso. Y regresa a tu Señor, y entrégate a Él antes de que te llegue el castigo, entonces ya no podrás ser ayudado (ya más).» (QS. Az Zumar: 53-54).

Este versículo es una prueba de cuán vasto e infinito es el amor de Dios. No hay más motivos para seguir humillándose en el arrepentimiento. Vuelve antes de que sea demasiado tarde.

3. Sólo los incrédulos renuncian a la misericordia de Dios

Un verdadero creyente nunca se rendirá. Él sabe que la grandeza de Allah no será empañada por Sus criaturas, incluso si todos los humanos Le traicionan.

«Y no desesperéis de la misericordia de Dios. De hecho, nadie desespera de la misericordia de Dios, excepto los incrédulos». (QS. 12:87)