Tobias Menzies, Sophia di Martino se unen a Prodigies en Apple

Apple TV+ ha agregado ocho nuevos miembros del elenco a «Prodigios«,» La próxima serie de comedia romántica del streamer creada por Will Sharpe y protagonizada por Sharpe frente a Ayo Edebiri.

Recién uniéndose a «prodigios» Tobias Menzies («F1: la película», «Heres mis sentimientos», «La corona»), Sophia di Martino (“Loki,” “Flowers”), Andrene Ward-Hammond (“Your Honor,” “English Teacher”), Yumi Asō (“Perfect Days,” “Angel Flight: Kokusai Reikyu Sokanshi”), Reece Shearsmith (“Inside No. 9,” “The League of Gentlemen”), Nabhaan Rizwan (“Kaos,” “In Camera”), Meera Syal («Roar», «The Wheel of Time») y Lolly Adefope («La franquicia», «Ghosts»).

«Prodigies» sigue a una pareja llamada Didi (Edebiri) y Ren (Sharpe), quienes se describen en el logline oficial como «dos ex prodigios de Child que han estado juntos desde que eran niños. Ahora en sus 30 años, están comenzando a cuestionar si su existencia ordinaria está a la altura de su vida compartida de su infancia. Inevitablemente, se encuentran haciendo las mismas preguntas de su relación. Desafía la falacia en el corazón de la narración romántica: que el cuento ha terminado cuando los héroes se reúnen en la vida.

Junto con Sharpe y Edebiri, los nuevos miembros del elenco se unen a Rina Sawayama, la cantante pop previamente anunció que se recurrió en el papel de Hana, la hermana de Ren.

Sharpe escribe la serie de siete episodios y el ejecutivo produce junto con Edebiri. También se producen Jane Featherstone, Naomi de Pear y Katie Carpenter a través de Featherstone y la bandera de producción hermana de Elisabeth Murdoch.