Tobias Menzies, Ben Chaplin se unen a Bella Ramsey en Maya de Daisy Haggard

«Maya», la próxima serie de thriller de protección de testigos del Canal 4 protagonizando Bella Ramsey Y Daisy Haggard, ha comenzado a disparar en Escocia, con una gran cantidad de nombres que se unen al elenco.

Escrito y creado por BAFTA y el nominado internacional del Emmy Haggard («Back to Life», «Breeders»), quien también hará su debut como director, codirigiendo la serie de Two Brothers Pictures («The Tourist», «Fleabag», «Boat Story») junto a Jamie Donoughue («Doctor», «The Last Kingdom»).

En la serie de seis partes, Ramsey interpreta a la titular, Maya, hija adolescente de Anna (Haggard). Obligado en un programa de protección de testigos para escapar de un peligro que pone en peligro la vida, Anna y Maya dejan sus vidas de Londres y sus padres, Nancy (Harriet Walter – «Sucesión», «Ted Lasso») y George (Tom Courtenay – «Cuarteto», «45 años»), asumiendo nuevas identidades y reubicadas en una pequeña ciudad rural en Escocia. Aided by Senior Detective Constable Debs (Josie Walker – “Kneecap,” “Andor”) and witness protection officers Tony (Stuart Bowman – “Dept. Q,” “Rebus”) and Karen (Kiran Sonia Sawar – “Slow Horses,” “True Love”) they try to adjust to their new reality, but the trauma of their past continues to haunt them in the form of two hitmen, Benji (Ben Chaplin – «5 de septiembre», «The Dig») y Ted (Raphel Famotibe – «The Night Manager S2», «Wale») que tienen la intención de rastrearlos. A medida que se cierran las paredes, queda claro que una figura peligrosa y calculadora de su pasado, el Bobby aparentemente encantador (Tobias Menzies – «F1», «la corona»), sigue siendo una amenaza inminente y muy presente.

Also joining the cast are Serena Manteghi (“The Diplomat,” “Mrs Wilson”), Archie Backhouse (“Strategic Love Play,” “Farm Hall”), Paul Blair (“Outpost,” “Outlaw King”), Sonny Poon Tip (“Industry,” “Andor”), Finlay Shack (“Dept Q”), Max Fincham (“The Tower,” “The Witness”), Ash Hunter («Bridgerton,» Harlots «), Harry Hadden-Patton (» Downton Abbey: The Grand Finale «,» Twisters «), Tori Allen-Martin (» Here We Go «,» London Kills «) e Isabele DeRosa (» El bombardeo de Pan am 103 «).

«Maya» se anuncia como «oscuramente cómica», y soy «thriller psicológico atmosférico que explora temas de comportamiento, familia y amor de depredadores, pero, sobre todo, es una celebración cálida e ingeniosa del vínculo especial e inquebrantable compartido entre madre e hija».

«Después de años de escribir y soñar con esto, aparecer … Estoy absolutamente emocionado de que hayamos comenzado a filmar a ‘Maya’ y no podamos superar el elenco increíblemente brillante, ¡hemos unido a nosotros para darle vida a todo!» dijo Haggard. «Me siento muy afortunado de trabajar con todos estos actores notablemente talentosos como director y actor de esta serie».

Se agregaron dos productores ejecutivos de Brother Pictures Daisy Mount y Alex Mercer: «El bar estaba tan alto en ‘Maya’ con Bella y Daisy liderando el elenco y los guiones matizados y entretenidos de Daisy, por lo que estamos eufóricos por esta increíble lista de talentos que se unen al conjunto junto a ellos. No podemos esperar a las pantallas a las pantallas, y estamos agradecidos a los abrazos, al igual que el Channel 4, al igual que el canal 4, al igual que el canal 4, al igual que el canal 4, y escoces y el canal.

Gemma Boswell, editora de comisionamiento, drama de Channel 4: «Es un placer revelar el elenco estelar de ‘Maya’. Los guiones fantásticos han atraído a un talento tan estimado y emocionante, dirigido por Daisy y Bella.

«Maya» es una producción de Two Brothers Pictures (una compañía All3Media), en asociación con All3Media International. El drama 6 × 60 ha sido escrito y creado por Haggard, que también servirá como productor ejecutivo, con Harry y Jack Williams, Sarah Hammond, Mercer y Mount que sirven como productores ejecutivos de Two Brothers Pictures. Kenny Tanner es productor, Donoughue codirigirá y servirá como co-productora ejecutiva y Shaheen Baig es director de casting. El editor de comisionamiento de Channel 4 es Boswell. Toda la filmación se llevará a cabo en Escocia.