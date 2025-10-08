Toalla Bung cuestiona la neutralidad del árbitro kuwaití en el partido de Arabia Saudita contra Indonesia: la constelación política es de primera clase

Jacarta – Antes del partido candente entre el equipo nacional indonesio y Arabia Saudita en la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial Zona de Asia 2026, el foco afilado proviene de observador de fútbol Tommy Wellly o Toalla de cascabel.

Destacó aspectos no técnicos que se consideraron para influir en el curso del partido, especialmente con respecto a las citas Árbitro de Kuwait.

Bung Tour cree que la decisión de la AFC de nombrar a un árbitro de la región de Asia occidental para oficiar el partido entre Arabia Saudita e Indonesia plantea grandes signos de interrogación con respecto a este aspecto. neutralidad.

“No es común que los árbitros de Asia occidental oficíen partidos entre árabes e indonesios. Justicia Y la neutralidad es una pregunta «, dijo Bung Tour, citada por Tvone.

Indonesia vs Arabia Saudita en el partido de calificación de la Copa Mundial de 2026

Según él, en partidos cruciales como este, las federaciones regionales de fútbol generalmente intentan mantener el equilibrio y la objetividad al nombrar a los árbitros de otras regiones que no están geográficamente cerca de uno de los participantes.

«Los oponentes son árabes de Asia Occidental, indonesios del sudeste asiático, pero los árbitros también son de Asia occidental. ¿Por qué no de China, Corea, Japón, Asia Oriental o Uzbekistán, Asia Central o Australia?» dijo la toalla de Bung con firmeza.

Anteriormente, se informó que PSSI envió una carta de protesta a la AFC para nombrar un árbitro verdaderamente neutral para esta importante pareja. Sin embargo, se dice que la carta fue ignorada. Esto plantea preocupaciones de que las decisiones importantes en el campo podrían estar influenciadas por factores externos.

“El problema es que el partido se mantiene en un corredor neutral y respetuoso juego limpio. «Pero este es un partido con alta ambición y motivación, no es solo Indonesia quien quiere ganar, Arabia e Irak son los mismos», continuó la toalla Bung.

Aparte de eso, Bung Tourel tocó el enorme poder financiero de Arabia Saudita en el mundo del fútbol global, que según él ha influido en muchas políticas a nivel internacional.

Incluso citó una declaración del ex presidente de la FIFA, Sepp Blatter, quien dijo que el fútbol mundial ahora estaba controlado por el poder financiero árabe.

«De hecho, patrocinan a la FIFA, Aramco por 100 millones de dólares por año. La Copa Mundial de Clubes está en Estados Unidos, los derechos de transmisión también son comprados por los árabes para 16.2 billones. Eso es lo que la gente piensa, ¿cómo es que la FIFA o AFC no prestan atención? Fuerza «, explicó la toalla Bung.