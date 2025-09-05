Tni sobre la formación de Pam Swakarsa: diferente del pasado

Yakarta, Viva – Sede TNI Habló sobre el discurso de la participación de la comunidad en la aseguración del medio ambiente a través de conceptos Pam swakarsa.

Leer también: Tni Kapuspen: Se observaron masas anarquistas durante la manifestación entrenadas y organizadas



Jefe del Centro de Información TNI (Kapuspen), General de Brigada (Mar) Freddy Ardianzah afirmó, el término Pam Swakarsa ya no es lo mismo que lo que sucedió en el pasado.

«El TNI ve la preocupación de la comunidad relacionada con el término Pam Swakarsa es algo natural. Pero debe entenderse, el contexto actual de Pam Swakarsa es diferente del pasado. En el pasado, Pam Swakarsa se asocia con la política. Mientras que ahora, el término Pam Swakarsa, que está activado por organizaciones comunitarias, como GM FKPPI, está más en el espíritu de la comunidad de la comunidad de la comunidad. seguridad Cada entorno «, dijo Freddy, viernes 5 de septiembre de 2025.

Leer también: El general de brigada Freddy revela cinco miembros de la información de Hoaks de la acción de demostración de TNI involucradas





Jefe de la sede de TNI General de Brigadier (Mar) Tni Freddy Ardianzah

Freddy enfatizó, Pam Swakarsa no es una organización nueva, sino un foro para la participación comunitaria voluntariamente y aún se refiere al estado de derecho.

Leer también: TNI Explica la cronología de la cronología de los miembros principales de BAIS SS fue arrestado y acusado de un provocador de demostración



El TNI, dijo Freddy, alentó a todas las actividades de seguridad llevadas a cabo por la comunidad a coordinar con las autoridades relevantes.

«El objetivo es claro, es decir, crear seguridad y paz en sus respectivos entornos. Mientras se haga de manera ordenada y coordinada, y no por disposiciones legales, la participación de esta comunidad es realmente positiva», dijo.

Freddy explicó, el TNI a través del comandante de Aster del TNI invitó a las organizaciones sociales, incluido el GM FKPPI, a participar en la obtención de la comunidad de Swakarsa.

La forma esperada de contribución incluye actividades positivas, como dar una apelación, una orden de apoyo, realizar patrullas/patrullas, fortalecer la hermandad entre los ciudadanos.

Sin embargo, enfatizó que esta participación no era una forma de sustituto del papel de las fuerzas de seguridad, sino sinergia para crear una atmósfera segura y armoniosa.

«No es una orden, es una apelación o invitación. Porque en algunas regiones demostró ser efectivas. Cada actividad que involucra elementos de la sociedad siempre está en coordinación con las autoridades TNI, polri y relacionadas, de modo que permanezca de acuerdo con el corredor de la ley y manteniendo el espíritu de la unidad nacional», dijo Freddy.

TVONENEWS/RIKA PANGESTI