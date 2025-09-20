Tni reveló que la situación en Yalimo Papua era propicio después de los disturbios

Yakarta, Viva – Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dijo la situación en el distrito YalimoLas montañas de Papua están actualmente en estado conducente Después de haber sucedido disputar Entre los estudiantes que desencadenan disturbios.

«El problema inicial no era una gran cosa, solo disputas entre los estudiantes de la escuela. Sin embargo, debido a que la comunicación de la resolución fue menos completa, el problema se estaba desarrollando más ampliamente. En la actualidad, la situación es propicio», dijo Wahyu a periodistas en el área de Monas, Central Yakarta, sábado 20 de septiembre de 2025.

Dijo que varios soldados de TNI AD que, según los informes, habían sufrido lesiones en el incidente, ahora han mejorado sus condiciones.

Según él, esta experiencia es una lección importante sobre la importancia de la comunicación y el papel de los líderes comunitarios y los líderes religiosos para reducir el potencial de conflicto.

Wahyu enfatizó que los pasos tomados por el Ejército para ayudar a la seguridad siempre están de acuerdo con las reglas legales, incluidas las operaciones militares distintas de la guerra.

«El TNI solo tiene la tarea de ayudar a la policía y a los gobiernos regionales si se solicita. La seguridad sigue siendo el dominio de las instituciones relacionadas, el TNI solo se fortalece según sea necesario», dijo. (Entre)