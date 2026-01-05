TNI presente en el juicio de Nadiem Makarim, Fiscal: Por la seguridad

Jacarta – El Ministerio Público (JPU) abrió su voz sobre la presencia de tres militares TNI durante el juicio asunto presunta corrupción en la adquisición de computadoras portátiles Chromebook y Chrome Device Management (CDM) con el exministro de Educación y Cultura acusado Nadiem Anwar Makarim en el Tribunal Central de Corrupción de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

El fiscal Roy Riyadi enfatizó que la presencia de miembros del TNI era para mantener la seguridad.

«Eso es por seguridad», dijo el fiscal Roy Riady en el Tribunal de Corrupción del centro de Yakarta.

El exministro de Educación y Cultura Nadiem Anwar Makarim en el juicio por el caso Chromebook Foto : ANTARA/Agatha Olivia Victoria

Por otro lado, Roy explicó que las reglas relativas a la presencia de miembros del TNI en el manejo de casos en la Fiscalía General (Kejagung) estaban de acuerdo con los procedimientos.

Para su información, el Comandante del TNI emitió previamente un telegrama sobre la cooperación para fortalecer la seguridad en la Fiscalía Superior y la Fiscalía de Distrito en toda Indonesia.

«En el manejo de casos ahora también involucramos a amigos del TNI, así. Sí, como se puede ver, en el manejo de casos hay búsquedas de cualquier cosa», dijo.

Se sabe que el juez Purwanto S Abdullah reprendió a varios militares que estaban en el juicio del ex ministro de educación y cultura (mendikbud). Nadiem Makarim. Según el juez Purwanto, la presencia del TNI en el juicio se consideró inquietante.

«Antes de continuar, ¿de dónde son estos colegas del TNI? Tal vez pueda tomar una posición, no se quede ahí señor porque interfiere con la cámara. Puede ajustarse, señor, puede dar un paso atrás», dijo el juez Purwanto en el juicio de Nadiem.

El juez Purwanto evaluó que la presencia de los militares parecía molestar a los visitantes del tribunal que se encontraban al fondo. También les pidió que ajustaran sus posiciones.

Nadiem Makarim Foto : ANTARA/Nadia Putri Rahmani

«Así que puede adaptarse, señor», aconsejó el juez a los soldados.

«Puede retroceder más, señor, retroceder. Cuando el tribunal cierre, si quiere entrar, por favor hágalo. Para no molestar a los socios de los medios, ¿vale? Por favor continúe», añadió el juez.