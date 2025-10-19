TNI pide a los vecinos de Natuna no salir de sus casas el 22 de octubre

Islas Riau, VIVA – ejército nacional de Indonesia (TNI) hizo un llamamiento a los residentes del distrito NatunaProvincia de las Islas Riau, no realizar actividades al aire libre los días 22 y 24 de octubre de 2025.

Lea también: Muere la triste noticia de la ex Danpaspampres de Jokowi, Marsda Wahyu Hidayat



Este llamamiento sigue la actividad Batallón Composite Gardapati (Yonkomposit/1GP) que realizará la formación tiroteo usar balas Alto poder de localización en varios puntos regionales.

Yonkomposit Commander 1/GP Infantry Teniente Coronel Muchamad Ricky Prawiratama dijo que el entrenamiento se llevará a cabo desde las 08.30 WIB hasta las 16.00 WIB. Algunos de los lugares de entrenamiento incluyen Air Lengit Village, Sebadai Ulu Village, Kelarik, Batubi y Teluk Buton.

Lea también: El avión de combate Rafale convierte a Indonesia en el más sofisticado del Sudeste Asiático, esta es la diferencia con la versión egipcia



Según el teniente coronel Muchamad Ricky, el ejercicio tiene como objetivo aumentar la capacidad y la preparación del personal del TNI en la vigilancia de las zonas fronterizas, especialmente en la zona de Natuna, que tiene una posición estratégica.

«Esta actividad de entrenamiento de tiro con armas pesadas es un programa de entrenamiento de unidades, cuyo objetivo es mantener las capacidades de las unidades y los soldados», dijo el teniente coronel Muchamad Ricky, el domingo 19 de octubre de 2025.

Lea también: El Club pide a DKI Pemprov Perbakin que actúe con prudencia de cara a Musprov 2025



También hizo un llamado a los grupos vulnerables como ancianos, mujeres embarazadas, pacientes con condiciones médicas especiales, bebés y niños de la zona, a evacuar a lugares más seguros durante el ejercicio con el fin de minimizar riesgos que puedan poner en peligro la seguridad.

Yonkomposit 1/GP se compromete a mantener la seguridad y el orden durante el entrenamiento militar para apoyar las principales tareas y funciones del TNI en las zonas fronterizas. Espera que la formación se desarrolle sin problemas.

«Instamos al público a cumplir con este llamamiento por el bien de la seguridad mutua. Agradecemos a los residentes de Natuna por su atención y cooperación», dijo el teniente coronel Muchamad Ricky.