TNI no puede perderse, ¡no se puede retrasar!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto enfatizó a todos los soldados TNI debe estar alerta y no extrañar con desarrollo que existe.

Leer también: PRABOWO: Tni surge y se hunde con la gente de Indonesia



Prabowo enfatizó esto mientras dirigía el 80 aniversario del TNI en Monas, Central Yakarta, el domingo 5 de octubre de 2025.

«El TNI no debe quedarse atrás, el TNI no debe ser descuidado», dijo Prabowo en su dirección.

Leer también: Teniente General Bambang Trisnohadi Comandante del 80 aniversario del TNI, Adhi Makayasa-Redang Kopassus



Prabowo pidió a todos los soldados de TNI que se prepararan y se entrenen para aprender todo el conocimiento necesario.

«Significa que el TNI debe prepararse, continuar fomentándose, entrenarse, galvanizarse, explorar todo el conocimiento necesario, seguir el desarrollo de los tiempos, mantenerse al día con los desarrollos tecnológicos», dijo.

Leer también: Prabowo llegó a Monas, liderando el 80 aniversario del TNI



Además, explicó Prabowo, el liderazgo en el TNI debe ser un ejemplo y un ejemplo para todas las partes.

«No hay lugar para líderes incompetentes, que no son profesionales, que no entienden sus deberes», concluyó Prabowo.