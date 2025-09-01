Tni niega hacer ‘cipkon’ deja que la acción de demostración se convierta en anarquista





Yakarta, Viva – Comandante Adjunto TNI El general Tandyo Tandyo Budi Revita negó la existencia de un elemento de intención realizado por su lado al dejar que la demostración cambie a anarquista.

«Hasta ahora, el TNI solo ha sido asignado para ayudar Polri Para garantizar que la manifestación funcionara de manera segura y sin problemas «, dijo Tandyo en su declaración en Yakarta el lunes.

Estas condiciones hacen que la Policía Nacional esté más autorizada para llevar a cabo la seguridad y la acción directamente.

El TNI llevó a cabo el papel durante la manifestación, incluso cuando el saqueo tuvo lugar el sábado 30 de agosto.

Continuó, el TNI y Polri acababan de recibir un mandato para tomar medidas decisivas y medibles del presidente Prabowo Subianto, el sábado 30 de agosto.

«Entonces, cuando el 30 se llamó al presidente, podría haber una solicitud. El 31 fuimos (tomar medidas decisivas)», dijo Tandyo.

Tandyo también negó firmemente relacionado con los esfuerzos de «condiciones de derechos de autor» realizados por el TNI al permitir que las manifestaciones se conviertan en anarquistas.

«Creo que cuál es la capacidad del TNI para crear condiciones. Hemos seguido detrás de la Policía Nacional», explicó Tandyo.

Tandyo espera que la comunidad no se consuma fácilmente por problemas engañosos y continúe apoyando los esfuerzos del gobierno para crear condiciones seguras y propicias. (Hormiga)

