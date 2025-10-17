TNI mata a 14 OPM en Intan Jaya, Mahfud MD desmantela Mark Up ¡Whoosh!

VIVA – Varios artículos del canal Noticias VIVA con temas interesantes estuvieron entre los más populares durante todo el viernes 17 de octubre de 2025. Uno de ellos relacionado con el tiroteo entre TNI con OPM en la aldea de Soanggama, distrito de Homeyo, regencia de Intan Jaya, Papúa.

Al final del tiroteo, se reportó la muerte de 14 miembros de la OPM. Los 16 restantes lograron escapar.

Otro artículo muy popular destaca la declaración del miembro de la Comisión.

Para obtener más detalles, aquí hay una lista de los artículos más populares de interés para los lectores resumidos en Rund Up:

1. Cronología del tenso tiroteo: el TNI toma la aldea de Soanggama y mata a 14 OPM

El TNI controló y se apoderó de la sede de Kodap VIII/Soanggama OPM

El comandante del grupo de trabajo de medios Habema Koops, el teniente coronel Inf Iwan Dwi Prihartono, explicó la cronología de la operación para apoderarse de la aldea de Soanggama, distrito de Homeyo, regencia de Intan Jaya, Papúa del grupo separatista Organización Papúa Libre (OPM) llevada a cabo por el TNI a través del Comando de Operaciones Habema Kogabwilhan III el miércoles 15 de octubre de 2025.

2. La RPD está de acuerdo Shin Tae Yong Regreso a los entrenamientos de la selección de Indonesia



El ex entrenador de la selección nacional de Indonesia, Shin Tae-yong Foto : Federación de Fútbol de Myanmar Facebook

El miembro de la Comisión Habib acordó entonces que el entrenador de Corea del Sur, Shin Tae Yong, volvería a entrenar a la selección nacional de fútbol de Indonesia.

3. ¡Emocionante! MD Mahfud Dice que hay un margen de beneficio en el proyecto del tren rápido WhooshEl Comité para la Erradicación de la Corrupción responde

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) hizo un llamamiento al ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad (Menko Polkam) Mahfud MD para que presentara un informe sobre presuntos actos criminales de corrupción relacionados con el proyecto de tren rápido Yakarta-Bandung o Whoosh.

4. Fin de la historia del director abofeteando a un estudiante fumador: Paz, la madre de Dini se reactiva hasta que retiren la denuncia policial



Padres de estudiantes de SMAN 1 Cimarga, Tri Indah Lestri y director Dini Pitria (centro)

El informe policial contra el director (Kepsek) de SMAN 1 Cimarga, Dini Pitria, fue retirado oficialmente después de que el proceso de mediación facilitado por el gobernador de Banten, Andra Soni, culminara en un acuerdo de paz entre la escuela y los padres de los estudiantes.

