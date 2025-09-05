TNI Explica la cronología de la cronología de los miembros principales de BAIS SS fue arrestado y acusado de un provocador de demostración

Yakarta, Viva – Jefe del Centro de Información Mabes TNI (Kapuspen) TNI Sede Brigadier General Tni (Mar) Freddy Ardianzah explicó la cronología de los miembros de la Agencia de Inteligencia Estratégica (Bais) Arrestado por miembros Brote Porque acusado como provocador acción manifestación.

Freddy dijo que el miembro de BAIS fue asignado para monitorear la situación y explorar la información relacionada con la demostración.

«Los miembros del TNI BAIS deben llevar a cabo la detección temprana, luego evitar temprano con todos los esfuerzos de amenazas, debido a eso donde sea que la situación sea amenazante, definitivamente habrá nuestros colegas allí», dijo Freddy en una conferencia de prensa en la sede de TNI, Cilangkap, East Jakarta, viernes.

Conferencia de prensa de la sede de TNI

Freddy dijo que el incidente ocurrió el jueves 28 de agosto, cuando la masa de enfrentamientos con miembros de Brimob en el área de Slipi, West Yakarta.

En ese momento, las tropas de Brimob golpearon las masas hasta que se dividieron en dos regiones, a saber, Pejpongan y la presa Hilir, Central Yakarta.

Cuando las tropas de Brimob en el área de Hilir Bendungan querían mudarse a la región de Pejonpongan para unirse a otras tropas, los miembros de Bais, las principales SS, siguieron el movimiento del grupo Brimob.

«A las 23:25 WIB, el mayor SS y sus colegas monitorearon la manifestación en el área de la estación de servicio, pero las SS principales y su colega compartieron la distancia en el área de la estación de servicio unos 50 metros por separado debido al humo de la gasolina», dijo Freddy.

Fue en una posición separada que un miembro de SS principal fue arrestado por un miembro de Brimob de servicio.

«Ahora hay una conversación de colegas de Brimob y las principales Ss. La conversación es que, de Brimob, dijo ‘¿Te uniste a la manifestación?’ Con una carta alta. entre Miembros de Brimob y SS MAYOR.

El mayor SS también finalmente explicó que era miembro de BAIS que estaba a cargo de encontrar datos en el campo, pero el miembro de Brimob no creía completamente en el reconocimiento de las principales SS.

Después de mostrar la identidad en forma de una tarjeta miembro de TNI, el miembro de Brimob fotografió la cara y la tarjeta miembro propiedad de las principales SS. El miembro de Brimob finalmente lanzó las principales SS en medio de la masa de acción.

Freddy también pensó que la foto de las principales SS junto con las tarjetas de sus miembros se extendió en las redes sociales con la narración del TNI como provocadores de acción anarquista durante la manifestación.

Espera que la gente sea observadora en recibir información y no consumida por Hoaks News que tenga el potencial de enfrentar a las ovejas dos agencias como esta.

Anteriormente, el comandante adjunto de TNI General Tni Tandyo Budi Revita respondió a la circulación de información sobre los miembros de Bais que fueron arrestados por miembros de Brimob en medio de una multitud de manifestantes.

Según Tandyo, las partes relacionadas no deben desmantelar la identidad de los miembros de inteligencia atrapados.

«Una vez que esto fue arrestado y luego salió así, el que lo arrestó no lo difundió, porque era inteligencia», dijo Tandyo al equipo de medios en el edificio del Parlamento, Central Yakarta.

Según Tandyo, los miembros de inteligencia tienen la tarea de encontrar cierta información. Uno de los esfuerzos comunes realizados por una inteligencia se disfraza y se realiza en ciertos grupos para que se dirija la información.

Si hay información sospechosa, confirme directamente a la policía más cercana «, dijo.

En este contexto, Tandyo considera una inteligencia común para unirse a los participantes de los manifestantes para encontrar la información deseada.

«Digo que sí, el nombre de las personas da la información que tenemos que ingresar dentro, los seguimos, sus actividades», dijo Tandyo. (Hormiga)