TNI completa la construcción de 17 puentes Bailey después de las inundaciones en Sumatra

Jacarta – TNI El Ejército ha completado la construcción de 17 puente en varios puntos después de inundaciones repentinas en la región norte Sumatra que se produce a finales de noviembre de 2025.

El jefe del Estado Mayor del Ejército (KSAD), general del TNI Maruli Simanjuntak, dijo que toda la construcción del puente se llevó a cabo con una planificación cuidadosa y una construcción robusta. Poder soportar vehículos pesados ​​y apoyar la restauración de otras instalaciones públicas, incluidas escuelas e instalaciones públicas.

«Hasta la fecha, el TNI AD ha construido 17 puentes bailey con un objetivo de 40 unidades. Mientras tanto, el número de puentes Aramco que están listos es de 13 unidades y seguirá aumentando hasta llegar a 50 puntos», dijo el Jefe de Estado Mayor del Ejército en una declaración escrita recibida en Yakarta, el sábado 10 de enero de 2026.

Para garantizar la aceleración de la recuperación de la infraestructura posterior al desastre, el Jefe del Estado Mayor del Ejército inspeccionó directamente el viernes (1 de septiembre) la construcción del puente Aramco en la aldea de Hutanabolon, Regencia Central de Tapanuli, Sumatra del Norte.

Dijo que el puente tenía un papel estratégico como acceso vital para restaurar la movilidad de los residentes, facilitar la distribución logística y apoyar la aceleración de la ayuda humanitaria y las actividades comunitarias.

Además de construir puentes, el ejército indonesio también desplegó 35 unidades de equipo pesado, incluidos 10 camiones volquete, para acelerar el proceso de recuperación de las zonas afectadas, especialmente en Central Tapanuli Regency.

El general Maruli enfatizó que acelerar la recuperación requiere trabajo duro, coordinación intersectorial y participación comunitaria activa para que los resultados de desarrollo sean realmente los previstos.

Aparte de eso, el Jefe del Estado Mayor del Ejército también transmitió la atención del Presidente Prabowo Subianto para acelerar la rehabilitación después del desastre.

Según él, el foco de la recuperación no está sólo en la construcción de puentes, sino también en viviendas, instalaciones básicas y suministro de agua potable en las escuelas para apoyar el regreso de la comunidad a actividades normales y sostenibles.

Todo el programa de recuperación, enfatizó el Jefe de Estado Mayor del Ejército, está dirigido a que los beneficios sean sentidos directamente por la comunidad y sean capaces de fortalecer la resiliencia de la región después de un desastre.