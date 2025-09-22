TNI Commander afirma que rara vez usa ‘Tot Tot Wuk Wuk’: ¡molesto!

Yakarta, Viva – Comandante de TNI General Agus Subiyanto confirma que el uso de sirenas y Estroboso lo que a menudo se le apoda a la comunidad como «Tot Tot Wuk«, Debe seguir las reglas aplicables. Afirmó haber recordado a la Policía Militar (POM) para que el uso de la herramienta no sea casual y solo se use de acuerdo con las disposiciones.

AGUS hizo la declaración mientras asistía a la Feria TNI 2025 en el área del Monumento Nacional, Central Yakarta, domingo 21 de agosto de 2025. Según él, las aspiraciones de las personas que estaban perturbadas por el uso de sirenas y estribas necesitaban ser una preocupación seria para las autoridades.

«También transmití al POM, si enciende la luz estroboscópica, hay reglas. Si las condiciones del camino están vacías y luego sonaron, no es ética. Pero si para VVIP eso requiere escolta, hay reglas», dijo Agus, citado desde Antara.

Agus reveló que él mismo estaba incómodo y se sintió perturbado cuando se escoltaron por sirenas y estribas en la carretera. Por lo tanto, prohibió a sus guardaespaldas usar estribas durante el viaje.

«Yo también quiero estar cómodo. Si rara vez uso una luz estroboscópica. Si es una luz roja, me detengo. Ksad y otros funcionarios también se detienen», dijo.

El general de 4 estrellas confirmó que el uso de la luz estroboscópica y las sirenas solo se puede hacer si hay una situación o urgencia urgente que realmente requiere la velocidad de movilidad.

«Lo envío a mi unidad, sigo las reglas. Si es urgente, entonces lo usamos», agregó.

Para tu información. Más tarde, el uso de sirenas y estribas de vehículos oficiales estaba llena de críticas en las redes sociales hasta que surgió el movimiento ‘Stop Tot Wuk Wuk’.

La comunidad se quejó de la práctica porque se consideraba interferir con la comodidad de los usuarios de la carretera. De hecho, varios propietarios de vehículos privados ponen calcomanías de protesta como una forma de rechazo del hábito.

Los residentes son pares ocupados de Sticker Stop Tot Wuk Wuk en autos y motocicletas

Jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) de la Policía Nacional, Inspector General de Policía SuryonughoTambién respondió a la queja. Dijo que el uso de sirenas y estribas en la carretera ahora está temporalmente congelada. Sin embargo, la escolta de funcionarios continúa corriendo, solo las sirenas y los rotadores ya no son una prioridad.

«La escolta aún se puede hacer, pero se evalúa el uso de sirenas y estribas. Si no hay prioridad urgente, no debe usarse», dijo Agus Suryonugroho.

Nuevas reglas en preparación

En la actualidad, la policía nacional Korlantas está reorganizando las reglas para usar sirenas y rotadores. Este paso se toma para evitar el abuso y responder a los disturbios de las personas que se sienten perturbadas.

Con esta evaluación, se espera que el uso de sirenas y estribas sea realmente según sea necesario, no solo los atributos de escolta que realmente reducen la comodidad y la seguridad de la carretera.