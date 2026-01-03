Jacarta – Jefe del Servicio de Información Naval (Kadispenal), Primer Almirante (Laksma) TNI, ANGKAL reveló la cronología del comienzo persecución lo que hacen los individuos TNI-ALSerda M contra dos hombres con las iniciales WAT (24) y DN (39), en Gang Swadaya Emas, Tapos, Kota. DepokViernes 2 de enero de 2026.

Se sabe que la víctima con las iniciales WAT murió, mientras que la otra, DN, todavía está bajo tratamiento en el Hospital Brimob Kelapa Dua, Depok.

El almirante TNI Tinggil dijo que el incidente comenzó cuando Serda M sospechó que dos personas iban a realizar una transacción ilegal.

«El incidente comenzó cuando Serda M y los residentes sospecharon que dos personas que llegaron a la zona donde vivía eran sospechosas de realizar una transacción ilegal», dijo AWAI, cuando fue contactado el sábado 3 de enero de 2026.

Luego de esto, Serda M junto con los vecinos realizaron actos de violencia física que resultaron en la muerte de una persona.

«Serda M y los residentes llevaron a cabo violencia física excesiva contra las dos víctimas, lo que provocó que una persona muriera después de ser trasladada al hospital Bhayangkara Brimob, mientras que la otra víctima sufrió heridas graves», explicó Tinggi.

Mientras tanto, uggul no ha revelado ningún detalle sobre esta transacción ilegal. Porque, actualmente el interesado aún se encuentra en proceso de investigación.

«Aún está en proceso de examen», dijo Stump.

Anteriormente, el jefe del Servicio de Información Naval (Kadispenal), primer almirante (Laksma) TNI, nggul confirmó que los autores del abuso de dos hombres con las iniciales WAT (24) y DN (39), en Gang Swadaya Emas, RT 004/001, aldea de Sukatani, distrito de Tapos, ciudad de Depok, el viernes 2 de enero, eran miembros de la Armada de Indonesia.

«Es cierto que uno de los presuntos autores es un miembro de la Armada de Indonesia llamado Serda «M», dijo AWAI cuando fue contactado.

GGul reveló además que la Armada de Indonesia, a través de la Policía Militar Regional III, arrestó al denunciado Serda M y recibió una transferencia de expedientes del caso de la policía de Cimanggis.

«Actualmente Serda M está siendo sometido a un intenso proceso de examen sobre sus acciones según la ley militar», explicó tinggi.

Mientras tanto, Tinggil explicó que la Armada de Indonesia lamentó este incidente y enfatizó que el proceso legal se llevará a cabo de manera transparente y profesional, y monitoreará este caso hasta que se resuelva.