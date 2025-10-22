TNI AL golpea a Ojol en el oeste de Yakarta debido a Horn, aquí está el final…

Jacarta – Incidente en el que un soldado del TNI Navy (AL), Serka OTB fue alcanzado conductor mototaxi en línea (mototaxi) en el área de Jalan Letjen S. Parman, oeste de Yakarta (Yakarta Occidental), finalmente terminó en paz.

Lea también: ¡Soldado enojado del TNI AL golpea a Ojol en el oeste de Yakarta por algo trivial! Su destino ahora…



Los dos, que habían discutido y fueron golpeados, ahora se perdonaron y se dieron la mano durante un momento de mediación en el Instituto Farmacéutico. TNI-AL (LAFIAL) Dres. Moch Kamal, mejilla, 22 de octubre de 2025.

«El personal de TNI AL hizo las paces y se disculpó con el conductor del mototaxi por el incidente ocurrido. Ambos se dieron la mano y esperan que este incidente no vuelva a suceder», dijo Kadispenal, primer almirante TNI tinggi, citado el jueves 23 de octubre de 2025.

Lea también: El hijo del jefe de alquiler decepcionó a dos ex soldados del TNI que cancelaron la cadena perpetua: ¡Esto es demasiado cruel!





Miembros del TNI AL vencieron a ojol en el oeste de Yakarta

Esta solución amistosa es un ejemplo de que los problemas en el camino no deben derivarse en emociones. Dijo que tanto los soldados que se comportaron con arrogancia como los mototaxistas que fueron víctimas podrían utilizar este caso como material para la introspección colectiva con el fin de calmar las emociones de los demás.

Lea también: El jefe de policía revela el importante papel de Ojol Kamtibmas en el mantenimiento de la seguridad en el puerto de Tanjung Priok



«Resolver el problema con la cabeza fría para que algo así no vuelva a suceder», volvió a decir.

Anteriormente se informó que el mundo virtual quedó conmocionado por un video de la acción arrogante de un soldado de la Armada (TNI) de la Armada (AL) que fue grabado golpeando a un conductor de mototaxi (ojol) en línea en el área de Jalan Letjen S. Parman, en el oeste de Yakarta (Jakbar).

A causa de la bocina, los dos tuvieron una acalorada discusión en plena calle que acabó con una paliza. El corto video fue subido a la cuenta de Instagram @cetul_22 y de inmediato se volvió viral. En la grabación se puede ver al ojol admitiendo que casi se cae porque su moto fue atropellada por el soldado que circulaba por el carril derecho.

Cuando sonó la bocina, el soldado se enfureció y se acercó a la víctima. Sin decir mucho, el soldado inmediatamente le lanzó un puñetazo al ojol. Los residentes locales que vieron el incidente se apresuraron inmediatamente a separarlos para que la conmoción no aumentara.

«No hay necesidad de enojarse, por favor búsquenlo. ¡Quiero vencerlo!» según se cita en la cuenta, martes 21 de octubre de 2025.