TNI Air Force Llegada de un nuevo avión de combate T-50i realizado en Corea del Sur en noviembre

Yakarta, Viva – Director de Servicio de Información Soy (Kadispenau) Primer mariscal (Marsma) I Nyoman Suadnyana asegurado aeronave Nuevo combate artificial Corea del SurT-50i vendrá en noviembre de 2025.

«Se planeó que los dos primeros aviones llegaran en noviembre de 2025, seguido del próximo envío», dijo I Nyoman en un comunicado de prensa oficial recibido en Yakarta el martes.

La compra del avión de combate se realizó para fortalecer la fuerza de defensa aérea de la Fuerza Aérea para proteger el espacio aéreo indonesio.

Leer también: Recibir soborno de RP. 627 mil millones desde 2007, el ex ministro de agricultura chino fue sentenciado a muerte





T-50i Golden Eagle Fighter en Halim Perdanakusuma

I Nyoman dijo que se acercaban un total de seis nuevos aviones de combate T-50i. La Fuerza Aérea utilizará el avión como un avión de entrenamiento de combate para perfeccionar la capacidad de los pilotos.

Anteriormente, la Fuerza Aérea también había utilizado aviones del mismo tipo como avión de entrenamiento de combate. El avión Golden Eagle T50i existente se colocó en el Escuadrón Aéreo de 15 Combat en la Base Aérea Iswahjudi, Java Central.

Cuando se me pidió a Nyoman Entre Con respecto a la colocación de este nuevo avión T-50i, I Nyoman no pudo explicar en detalle.

Anteriormente, el subdirector de gabinete del mariscal aéreo de la Fuerza Aérea Tni Rizalihadi había revisado seis unidades de aviones T-50i en las Industrias Aeroespaciales coreanas (KAI), Sacheon, Corea del Sur, lunes 29 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Reveló! Pavos reales en la casa durian durian durian durian de Bamsoet



https://www.youtube.com/watch?v=0ilvy07g2ec

Durante la visita, Tedi y la delegación fueron recibidos por el vicepresidente ejecutivo senior de Kai, Jae-Byyung Cha.

El KAI luego dio una explicación relacionada con el programa de producción de seis unidades de aeronaves T-50i varias instalaciones de mantenimiento de aviones propiedad de Kai. (Hormiga)

Leer también: BGN deshabilita 56 sppg debido a los repetidos casos de envenenamiento de MBG

