Tni ad prada soldados afortunados asesinados supuestamente perseguidos senior

VIVA – La tristeza profunda envolvió a la familia extendida del ejército después de Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23) murió supuestamente debido a la persecución por parte de sus mayores en el TP 834/Wakanga Mere Battalion, Nagekeal Regency, East Nusa Tenggara (NTT). Hasta ahora, los superiores en la unidad eligieron el silencio y no querían proporcionar información oficial.

Prada Lucky exhaló el último aliento en el Hospital Regional de Aeramo Aeramo de la UCI, distrito de Aenesa, miércoles (6/8/2025) a las 11:23 pm, después de someterse a un tratamiento intensivo durante tres días. Anteriormente fue llevado de urgencia al hospital el sábado (2/8/2025) en estado crítico.

La información recopilada dijo que, antes de morir, Prada Lucky había experimentado actos de violencia en el entorno de la unidad. De hecho, mientras estaba en tratamiento, le había confesado al médico que era perseguido por otros soldados TNI.

Tni ad Prada Lucky’s Young Soldier lleno de contusiones

La fuente que se ocupó de su cuerpo dijo que había moretones, incisiones, para quemaduras similares a los cigarrillos en el cuerpo de Prada Lucky, especialmente en la espalda, los brazos y las piernas. La imagen que circula del cadáver también muestra el número de heridas en el cuerpo del fallecido supuestamente debido a objetos contundentes.

Prada Lucky es el hijo de Serma Christian Namo, un miembro activo del TNI que sirvió en Kodim 1627/Rote Ndao. Ambos padres continuaron acompañando el cuerpo del niño en el Hospital Regional de Aeramo. La madre de Prada Lucky se desmayó repetidamente y tuvo que recibir tratamiento médico, mientras que el padre solicitó con calma que los perpetradores fueran castigados en orden.

«Espero que los perpetradores sean castigados severamente por sus acciones hacia mi hijo», dijo Serma Christian.

Hasta que se revelara esta noticia, el Batallón TP 834/Wakanga Mere no había proporcionado una declaración oficial sobre la muerte de Prada Lucky. Se dice que el comandante del batallón, teniente coronel de infantería Justik Handinata, todavía está en Kupang. Dandim 1625/Ngada, el teniente coronel Czi Wahyu niega Setiawan, quien estuvo presente en el cadáver, también se negó a dar una declaración.

Battalion 834 Nagekeo es una nueva unidad de infantería TNI AD formada bajo Korem 161/Wirasakti. Esta unidad dio la bienvenida oficial a los primeros 5 soldados el 1 de julio de 2025. (Jo Kenaru/Tvone/NTT)