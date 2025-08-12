TNI AD garantiza la sede de 6 nuevos kodam completados a fines de 2025, las operaciones se han estado funcionando

Yakarta, Viva – Ejército TNI (Ti asis) Asegurar que la construcción de la sede para los seis nuevos comandos regionales militares (Kodam) formados este año se completará a fines de 2025. Aunque físicamente no se ha completado por completo, las actividades y operaciones de los seis Kodam han estado funcionando desde que fue inaugurado.

Jefe del Servicio de Información del Ejército (Kadispenad) General de Brigadier Wahyu Yudhayana Dicho, el trabajo físico de la sede continuó acelerado en varias regiones. Se espera que todas las instalaciones principales se puedan usar antes de que finalice el próximo año.

«Se espera que al final de este año se complete físicamente. Todo lo que queda son mejoras», dijo Wahyu en la sede del anuncio, Central Yakarta, citado por Antara.

De seis NUEVO KODAMAlgunos ya tienen un edificio de la sede permanente, incluidos los de la región central de Kalimantan. Sin embargo, para el Kodam cuya sede aún se está construyendo, el ejército ha preparado una ubicación temporal para que las actividades de comando continúen.

«Después de ser inaugurado, por supuesto, realizar operaciones inmediatamente. Hay etapas que se llevan a cabo, por supuesto,», agregó Wahyu.

Con respecto a la fuerza y la preparación, Wahyu se aseguró de que el ejército hubiera preparado las tropas y sistemas de armas (equipos de defensa) adecuados para cada nuevo Kodam. Curiosamente, el cumplimiento del personal no se realiza reclutando nuevos soldados, sino mediante la reorganización de las formaciones existentes.

«Nos aseguramos de que no haya un número adicional de nuevos soldados para satisfacer las necesidades de las tropas en los seis Kodam», dijo.

Anteriormente, el jefe del Centro de Información de la sede de TNI, el mayor general Kristomei Sianturi confirmó la formación de los seis nuevos Kodam. Se espera que esta adición fortalezca la defensa nacional, acelere las respuestas militares en áreas estratégicas y fortalezca la sinergia con los gobiernos locales y la comunidad.

La siguiente es una lista de seis nuevos kodam y sus áreas territoriales:

Islas Riau y Riau – Kodam XIX/Tuanku Tambusai

West Sumatra y Jambi – Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol

Lampung y Bengkulu – Kodam xxi/radin inten

Kalimantan Central y Sur Kalimantan – Kodam xxii/Tambun Bungai

Central Sulawesi y West Sulawesi – Kodam xxiii/Palaka Wira

Merauke – Kodam xxiv/mandala trikora

Con la finalización de la construcción de la sede a fines de 2025, el Ejército esperaba que todas las instalaciones de apoyo e infraestructura en cada kodam pudieran apoyar la preparación del combate, acelerar la coordinación y fortalecer la defensa en sus respectivas regiones.