TNI AD exhibe el último «Tiger Tank» del equipo de defensa, esta es la sofisticación

Yakarta, Viva – Exhibición del ejército TNI equipo de defensa el último es Tanque Tigre que es el resultado de la cooperación de Indonesia-Turki en «Ti asis Feria 2025 «en Silang Timur Monas, Yakarta, sábado.

«El equipo de defensa más reciente en el Ejército es un tanque de tigre, el resultado de la cooperación de Indonesia-Turki producida en el país. Ese es nuestro orgullo», dijo el jefe de la Oficina de Información del Ejército de Indonesia, General General Wahyu Yudhayana en la exposición.

Se sabe que el tanque de tigre pesa aproximadamente 30 toneladas con una dimensión de 7 metros de largo, ancho de 3.2 metros y una altura de 2.62 metros. Este vehículo de combate puede subir a una velocidad de 70 kilómetros por hora con una distancia de crucero de hasta 600 kilómetros.

El armamento principal es un cañón de calibre de 105 milímetros con una variedad de logros de más de 5 kilómetros, dependiendo del tipo de munición, mientras que la distancia de tiro efectiva es de alrededor de 3 kilómetros.

El tanque de colaboración de Indonesia-Turki comenzó a producirse en 2019 y llegó a Indonesia desde 2021. En la actualidad, el ejército ha registrado 18 tanques de tigres.

Además de los tanques de tigres, el ejército indonesio también exhibió varios otros equipos de defensa modernos como Panzer Anoa, Leopard, Helicopter, así como equipos de comunicación y construcción. Varios residentes parecían entusiasmados por tomar fotos frente a un vehículo de combate estacionado en el área de exhibición.

Asistente de Logística Ksad Mayor Adisura Firdaus Tarigan agregó que, además de mostrar equipos de defensa, la «Feria de anuncios del Ejército» también presentó una cabina educativa y servicios públicos.

Invitó a los visitantes a hacer preguntas sobre el ejército, desde el reclutamiento hasta la seguridad alimentaria, la historia u otras cosas relacionadas con el ejército en las filas de los puestos a lo largo del camino.

Wahyu mencionó que otro equipo de defensa estratégica, a saber, el cohete Khan PDM-600, ahora se ha desplegado en East Kalimantan, pero no se puede exhibir en Monas porque todavía está en la etapa de entrega. Dijo que la entrega se realizaría a principios del próximo año.

«Este misil es la primera entrega del primer lote. Por lo tanto, no nos ha sido entregado. Más tarde planes en 2026, a principios de 2026, al enviar el segundo lote, habrá una rendición», dijo.

Esta exposición forma parte del 80 aniversario del TNI y durará dos días, 20-21 de septiembre, con un total de 22 stands de la unidad del ejército y la etapa de entretenimiento del pueblo. (Hormiga)