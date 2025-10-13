TNI AD envía tropas a Singapur para aprender la gestión de alimentos militares para tener éxito en MBG

Jacarta – El ejército de Indonesia envió 34 efectivos para participar en la capacitación institucional en gestión de alimentos o capacitación en gestión. Alimentar Comando Institucional de Apoyo al Servicio de Combate del Ejército (CSSCOM), Singapur del 13 al 18 de octubre de 2025 para estudiar gestión de alimentos militar en Singapur para que el programa de comidas nutritivas gratuitas sea un éxito (MBG).

«Varios materiales e información obtenidos de este entrenamiento se aplicarán posteriormente para que el programa MBG lanzado por el presidente Prabowo Subianto sea un éxito», dijo el jefe del Servicio de Información del Ejército (Kadispenad), general de brigada Wahyu Yudhayana, en su declaración en Yakarta, citada el lunes 13 de octubre de 2025.

Esta formación es un paso concreto. TI ASIS en el fortalecimiento del sistema de suministro de alimentos nutritivos que sean seguros, eficientes y sostenibles. Después de regresar a su país de origen, se prevé que todos los participantes se conviertan en cuadros de los que se espera que puedan transmitir los conocimientos adquiridos, de modo que los beneficios se sientan ampliamente.

El grupo estaba formado por 26 soldados del TNI AD, cuatro miembros de Persit Kartika Chandra Kirana, tres compañeros militares y un observador.

Esta formación es un seguimiento de los resultados de la reunión. entre El Jefe del Estado Mayor del Ejército (Kasad), general del TNI Maruli Simanjuntak, con el Kasad de Singapur en julio de 2025, lo que abre oportunidades para la cooperación estratégica en el campo de la seguridad alimentaria y el fortalecimiento del programa MBG.

Esta colaboración se formalizó luego a través de una carta de oferta de capacitación del Agregado del Ejército de la República de Singapur el 6 de agosto de 2025.

A través de esta capacitación, los participantes profundizarán en la gestión de provisión de alimentos nutritivos en instituciones militares con estándares internacionales, desde la planificación del menú, manejo de cocina, seguridad alimentaria, hasta la distribución de alimentos. El material de capacitación cubre cuatro pilares principales, a saber, preparación de alimentos, seguridad alimentaria, nutrición alimentaria y tecnología alimentaria, así como visitas a instalaciones militares y comerciales de procesamiento de alimentos en Singapur.

El programa de formación se dividirá en dos niveles, a saber, clase magistral para oficiales intermedios (Pamen) y formación de cualificación para primeros oficiales y suboficiales.

Los participantes también realizarán visitas industriales al SATS Catering Center y al SATS Innovation Hub para conocer las últimas tecnologías e innovaciones en el campo del servicio de alimentos nutritivos.

Kadispenad enfatizó que esta capacitación también es parte de los esfuerzos del TNI AD para apoyar el bienestar de los soldados y sus familias proporcionando alimentos nutritivos, así como apoyar al gobierno en la construcción de una generación sana y productiva de indonesios.