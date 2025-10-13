TNBTS revela requisitos para convertirse en operador de puentes de vidrio de Bromo, puede ser privado o BUMD

Jacarta – Salón del Parque Nacional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) revelado actualizar relacionado con las operaciones puente de cristal en la zona turística del Monte Bromo. La apertura del puente aún está a la espera de que una parte solicite el proceso de permiso operador.

El jefe del Centro TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, destacó que el operador que operará el Puente de Cristal debe, en principio, tener habilidades especiales. Especialmente, en lo que respecta a seguridad y mantenimiento del edificio.

«Los permisos aún tienen que ser procesados. (Los operadores) pueden ser empresas privadas o de propiedad regional (BUMD), en principio entidades comerciales. Porque estas son las disposiciones de las regulaciones de utilización turística como esa», dijo Rudijanta, en Malah, citado el lunes 13 de octubre de 2025.

Según información del Centro TNBTS, los documentos de propiedad del Puente de Vidrio fueron recibidos por el Ministerio de Silvicultura (Kemenhut) del Ministerio de Obras Públicas (PU), a través de la Reunión de Coordinación Técnica (Rakornis) de la Dirección General de Recursos Naturales y Conservación de Ecosistemas (KSDEA), en Yakarta, el martes (10 de julio).

Se espera que la entrega de los documentos de propiedad del puente de vidrio fortalezca la sinergia en los esfuerzos para apoyar la gestión sostenible de las áreas de conservación y aumentar los beneficios económicos para la comunidad circundante.

Aparte de eso, esta colaboración es una manifestación concreta del compromiso del gobierno de proporcionar infraestructura que no combine función y estética, sino que también proporcione valor agregado para la conservación de la naturaleza y el bienestar de la comunidad.

Puente de cristal Seruni Point en Bromo

Además, también es posible obtener permisos como operador del Puente de Cristal de acuerdo con la normativa del gobierno regional (Pemda) que controla la zona.

«Si la gestión se convierte en una, significa seguir las regulaciones del gobierno regional, el área está en Probolinggo», dijo.

Cuando se le preguntó si alguien había presentado una solicitud de licencia como operador de Glass Bridge, Rudi dijo que su partido no había recibido ningún informe sobre este asunto.

«Si lo hay, según la normativa, ir directamente al centro», afirmó.

Añadió que, aunque aún no está operativo ni abierto al público, el proceso de mantenimiento de todos los componentes del Puente de Cristal sigue funcionando de manera óptima. «Todavía hay asistencia de supervisión de la PU», dijo Rudi.

El Puente de Cristal tiene una longitud de 120 metros y una anchura de 1,8 metros. El puente que conecta Seruni Point con el servicio de transporte a las zonas escénicas del Monte Bromo, el Monte Bathok y el Monte Semeru tiene una altura de 80 a 100 metros. (Hormiga)