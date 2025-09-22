TN CM lanza Chennai One Mobile App, Single QR Ticket Ticket







El primer ministro de Tamil Nadu, MK Stalin, lanzó el lunes el «Chennai Una «aplicación móvil, que permite a los viajeros viajar en todos los sistemas de transporte público e incluso autos aprobados por el gobierno, comprando un solo boleto.

La aplicación Chennai One desarrollada por la Autoridad de Transporte Metropolitano Unificada de Chennai (CUMTA) es la primera de la India.

«Planifique, reserve y rastree su viaje a través del autobús @mtcchennai, @cmrlofficial metro, @GMSRailway Suburban Rail, Autos & Cabs con un solo boleto QR. Una ciudad. Un boleto. Una aplicación. Ahora vive en Chennai», dijo Cumta en una publicación en la plataforma de los medios sociales `X`.

Este sistema integrado de boletos de transporte público a través de la aplicación fue lanzado por el Primer ministro en la secretaría aquí.

Integra Metro, MTC, Namma Yatri Auto y Cabs. Los MRTS y los trenes suburbanos se incluirán pronto, Cumta, la Agencia Nodal de Transporte en Chennai.

Este nuevo sistema prescindirá de agonizar largas esperas en las colas.

No más confusión. Solo una ciudad. Un boleto. Una aplicación. Los chennaiites pueden viajar a la perfección en todos los modos con un solo boleto QR, dijo la agencia en `x.

La aplicación se puede descargar en iOS y Android para experimentar el futuro de los viajes en Chennai, dijo.

Viceministro principal Udhayanidhi Stalin, quien participó en el lanzamiento, dijo que la iniciativa facilitaría los viajes.

