Tmax Killer de Kymco, Isuzu y Denza’s Luxury SUV

Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen del artículo más popular de Viva Automotive El jueves 18 de septiembre de 2025, que discutió innovaciones premium de dos ruedas, tendencias de vehículos comerciales y el lanzamiento de los últimos SUV de lujo en el mercado global.

1. Kymco AK550I Premium, Scooter Rp. 183 millones llamados Tmax Killer

Kymco AK550i Premium, Maxi-scooter de Taiwán con un motor de dos cilindros de 550 cc, ofrece un buen rendimiento para las carreteras de tráfico y peaje de la ciudad, con un parabrisas eléctrico y control de crucero. Las características como el acelerador electrónico, el control de tracción y los frenos inteligentes agregan seguridad, mientras que la cabina informativa y completa LED da una impresión moderna. En venta Rp.183 millones en los EE. UU., Este scooter se llama reemplazo Yamaha Tmax que está ausente en el mercado. Leer más.

2. No es un camión, el autobús es en realidad un nuevo pilar Isuzu

El mercado de vehículos comerciales indonesios cayó un 9% hasta agosto de 2025 debido al debilitamiento del sector minero y de plantación, lo que hace que la contribución de los camiones Isuzu solo sea del 10%. Isuzu cambió a centrarse en segmentos de autobuses como NQR, ELF y LT que ahora contribuyó con el 20-60% de las ventas, incluida la penetración a Transjakarta. La esperanza de recuperación provino del estímulo fiscal de fin de año y una mayor demanda de transporte de vacaciones. Leer más.

3. Después de MPV, Dence Listo para animar el mercado de SUV de lujo

Denza N9, PHEV Premium SUV de BYD, se lanzó a un precio de Rp896 millones a Rp1.03 mil millones, apuntando a rivales europeos y japoneses a través de un diseño elegante de dos tonos y grandes dimensiones de 5,258 mm. El interior de lujo viene con una pantalla triple de 2.5k, 26 altavoces Devialet, así como 2+2+2 asientos un masaje y un mini refrigerador, más el sistema de Dios B Eye B basado en Nvidia Orin X. rendimiento híbrido 912 caballos de fuerza aceleración 0-100 km/h en 3.9 segundos, completo con sofisticado maneuvio como la caminata de cangrejo. Leer más.