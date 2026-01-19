TL de Sam Elliott fue lo mejor de una temporada débil

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers de la temporada 2 de “Landman”, ahora disponible para transmitir en Paramount+.

Cuando vemos por primera vez Samuel Elliottestá mirando la puesta de sol, esperando morir.

El veterano actor se unió a la segunda temporada de “Landman” como TL, el padre separado del terrateniente titular, Tommy (Billy Bob Thornton). En su primera escena, está sentado en el patio trasero de un centro de vida asistida en ruinas durante la hora dorada del oeste de Texas, paralizado por el sol. En ese momento, es lo único que hace que TL se despierte por la mañana, especialmente porque su esposa, Dorothy, está en un centro de atención de la memoria separado.

Los recuerdos son los que mantienen a Tommy y TL en desacuerdo, ya que TL todavía está enamorado de una visión de Dorothy que ya no existe. Se sumió en la oscuridad después de perder un hijo, y mientras TL se fue de casa para trabajar en el campo y evitar su dolor, el joven Tommy sólo conocía a su madre como una alcohólica violenta.

Cuando Dorothy muere, la ex esposa de Tommy, Angela (Ali Larter), insiste en que TL se mude para estar con la familia recién reconciliada, y uno de los mejores arcos de personajes del escritor y cocreador Taylor Sheridan se pone en marcha. Elliott es el recipiente perfecto; y cada línea de su rostro evoca las malas decisiones que tomó y que Tommy todavía tiene tiempo de evitar.

A sus 81 años, Elliott ha entretenido a generaciones de audiencias, desde su destacado papel en “Lifeguard” de 1976, hasta actuaciones inolvidables en éxitos de taquilla históricos de los 90 como “Gettysburg” y “Tombstone” de 1993, como un poeta vaquero en “The Big Lebowski” de 1998, y una actuación lacrimógena nominada al Oscar en “A Star Is Born” de 2018. En “Landman”, es capaz de sintetizar toda una vida de trabajo en momentos que roban escenas que los actores mayores rara vez reciben.

A medida que comienza la temporada, las cosas se ponen difíciles para TL como Elliott me dijo antes de que comenzara la temporada“Pasé buena parte del tiempo llorando” en el set. Fue conmovedor ver a un actor tan conocido por su presencia física y su valentía interpretar a un hombre destrozado. «Mi cuerpo se está volviendo contra mí», dice TL en un episodio, con los dos rasgos característicos del actor (esa voz profunda y su bigote) temblando al darse cuenta de su edad. Toda una vida en los campos petroleros lo ha dejado debilitado y tambaleante, lo que le ha llevado a momentos embarazosos como que se le atascan las articulaciones o se cae a la piscina y no puede volver a salir.

Sin embargo, la alegría de ver a Angela y su nieta Ainsley (Michelle Randolph) preparando cenas temáticas en la casa rápidamente reconforta al hombre, que es capaz de encontrar una segunda oportunidad en la vida a través de su energía. La progresión de Elliott de viejo malhumorado a abuelo cálido es gradual y está llena de malas palabras, pero termina siendo un faro de cambio para Tommy, quien está constantemente molesto por los problemas de su vida acelerada y los problemas algo frívolos de su ex esposa e hija.

«Lo tienes todo, hijo, pero eres demasiado estúpido para verlo», le dice TL a Tommy un día durante el almuerzo en un restaurante en el medio de la nada. «O demasiado enojado o demasiado adicto a la solución. Sea lo que sea, te lo estás perdiendo».

Normalmente, Tommy le aconsejaría a cualquier otra persona que pateara piedras, pero en lugar de eso, conmovido por la franqueza de su padre, sale para dar algunas caladas contemplativas a un cigarrillo. Más tarde esa noche, cambia de página emocionalmente con Angela, verbalizando que la ama, un movimiento que no podría haberse hecho sin su padre.

Por suerte, las cosas nunca se ponen también blando con TL Cuando un hombre de su pasado comienza a hablar de su esposa que acaba de fallecer, TL comienza a balancearse hasta que la policía tiene que intervenir. Maldice a Tommy por tirarse del bigote cuando cree que falleció durante la siesta. Y TL se apresura a hablar de lo mucho que ama mujer.

Sí, “Landman” es un programa que no teme explorar cuán cachondos pueden ser los octogenarios. TL constantemente hablaba filosóficamente sobre el toque de una mujer, y no disfrutaba más que una conversación amistosa con una hermosa vecina, o incluso un baile suave con Angela en el honkey tonk. Esto llevó a una de las amistades más inesperadas y conmovedoras de la temporada, cuando Tommy contrató a una bailarina exótica llamada Cheyenne (Francesca Xuereb) para que fuera la dudosa fisioterapeuta y experta en acuaterapia de TL. La pareja pasó horas abrazadas en una piscina, con Cheyenne en su bikini apenas visible y TL flotando en jeans. La expresión de felicidad de Elliott estaba a kilómetros de donde lo conocimos a principios de temporada, cociéndose al sol.

Esta temporada ha enfrentado críticas de los fanáticos por priorizar el drama familiar de Tommy a expensas de la astucia de la industria petrolera de la primera temporada. Pero durante la última toma de la temporada, mientras Tommy mira fijamente el sol poniente después de arreglar las cosas con Ángela, le habla a Dios por última vez, como lo ha estado haciendo durante todo el episodio: «No, no puedes tener el hoy, amigo. El hoy es mío».

Nunca habría llegado allí sin que TL le mostrara lo que podría traer esa puesta de sol, y solo un actor como Elliott podría evocar tanto patetismo y humor en el último viaje de este vaquero.

Mira una escena clave entre TL y Tommy a continuación.