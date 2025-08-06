TKO plantea orientación de todo el año después de PBR, adquisiciones IMG

TKO ha aumentado su guía de ingresos y ganancias de todo el año sobre los talones de su adquisición de corredores de toros profesionales, en el lugar e IMG. Ingresos y ganancias para el núcleo WWE y UFC Las propiedades aumentaron para el segundo trimestre y los líderes de TKO estaban promocionando el impulso para provenir del nuevo pacto de cinco años de WWE con ESPN para «Wrestlemania» y otros eventos premium.

«TKO generó fuertes resultados financieros en el trimestre, liderados por un rendimiento récord en UFC y WWE», dijo Ariel Emanuel, presidente ejecutivo y CEO de TKO. «Nuestro contenido y experiencias en vivo están demostrando ser un diferenciador clave para las organizaciones y las marcas que buscan capturar a la audiencia, y nuestra estrategia es hecha a medida para la economía de la experiencia actual y el mercado de eventos deportivos al blanco.

TKO aumentó su guía de año completo para ingresos a entre $ 4.630 mil millones y $ 4.690 mil millones, por encima de $ 4.490 mil millones a $ 4.560 mil millones. El objetivo para el EBITDA ajustado se ha incrementado de $ 1.540 mil millones a $ 1.560 mil millones, por encima de $ 1.490 mil millones a $ 1.530 mil millones.

