TJ Watt envía un mensaje fuerte a Carson Wentz

Después de los tres juegos de la temporada 2025 de la NFL, la Pittsburgh Steelers están sentados a 2-1, con victorias sobre el Jets de Nueva York y Patriotas de Nueva Inglaterra. Aaron Rodgers y la compañía se quedó corta contra el Seattle Seahawks en la semana 2, pero el impulso se ha vuelto a colocar a su favor antes de un viaje al extranjero para asumir el Carson Wentz-condujo Vikingos de Minnesota.

Junto con el desafío de jugar en el extranjero en Londres, Inglaterra, lidiar con Jetlag y simplemente estar fuera de lugar en un país diferente, la defensa de los Steelers podría tener las manos llenas con un equipo de Vikings que viene de una actuación de 48 puntos contra el Bengals de Cincinnati.

Un jugador que desempeñará un papel importante en tratar de frenar la ofensiva de Minnesota será superestrella TJ Watt. El jugador defensivo del año ya ha acumulado dos capturas y un balón suelto forzado por delante del choque con los Vikings.

TJ Watt listo para enfrentar el resurgente Carson Wentz

Durante los Steelers ‘ disponibilidad de medios El lunes, se le preguntó a Watt sobre lo que se destaca cuando se trata de Wentz.

«Un chico móvil», dijo Watt sobre Wentz. «Obviamente, tiene una inteligencia sobre el cuello. Lo ha estado haciendo por un tiempo. Tiene un brazo muy animado. Puede lanzar cualquier lanzamiento que quiera. Top Guy por una razón cuando estaba haciendo todo lo posible. Será un desafío».

Con JJ McCarthy Salió por segunda semana consecutiva debido a una lesión en el tobillo, Wentz recibe la llamada después de una sólida actuación contra los Bengals. La antigua selección general No. 2 lanzó para 173 yardas y dos touchdowns, ya que los Vikings procedieron a aplastar a Cincinnati, 48-10.

Obviamente, ese tipo de éxito de Wentz podría cambiar con Watt persiguiéndolo en cada jugada.

Aaron Rodgers haciendo el trabajo para Steelers

El período de Rodgers con los Steelers comenzó con una explosión, ya que lanzó para cuatro touchdowns contra su antiguo equipo, que llamó la atención, y algunos creían que el cuatro veces MVP de la NFL podría pasar su mejor momento después de su tiempo en Nueva York.

En la semana 2, Rodgers retrocedió un poco después de un debut espectacular. El mariscal de campo veterano lanzó dos intercepciones contra los Seahawks y luchó para poner en marcha la ofensiva con un porcentaje de finalización de 54.6.

Afortunadamente para Pittsburgh, Rodgers tuvo un juego de devolución en la Semana 3 contra los Patriots a pesar de lanzar solo 136 yardas. El Superstar Signal-Caller lanzó touchdowns y una intercepción mientras llevó al equipo a su segunda victoria de la campaña de 2025, dando al equipo un impulso muy necesario que se dirige a Londres contra un equipo de los Vikings que podría haber descubierto algo en la Semana 3.

A partir de ahora, los vikingos son ligeramente favorecidos contra los Steelers a -2.5. Estos diferenciales fluctúan constantemente en el transcurso de la semana debido a lesiones que aparecen y otros factores, por lo que existe la posibilidad de que esto se balancee en el otro lado, pero a partir de ahora, Rodgers y compañía son los desvalidos para este enfrentamiento en el estanque.