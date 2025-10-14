TiVo ha dejado de vender DVR y sale del negocio de hardware

El TiVo Box, que estuvo a la vanguardia de la revolución de los espectadores en el tiempo en la televisión a principios de la década de 2000, ya no existe. La empresa confirmó a Variedad que salió oficialmente del negocio de hardware el 1 de octubre, cuando dejó de vender sus productos físicos DVR. Eso significa que el hardware y los accesorios de TiVo, que todavía se vendían en línea y a través de agentes hasta este otoño, están oficialmente fuera del mercado.

«TiVo ya no fabrica hardware y nuestro inventario restante ahora está agotado, aunque continuaremos ofreciendo soporte para los productos en el futuro», dijo la compañía. Variedad. «Estamos muy orgullosos del legado de TiVo DVR, y la gran experiencia que TiVo siempre ha brindado sigue viva en nuestro sistema operativo TiVo para televisores conectados, que está disponible en televisores de Sharp en los EE. UU. y en múltiples marcas en toda Europa».

El hecho de que TiVo siga ofreciendo soporte para estas cajas ahora obsoletas probablemente sea un alivio para los usuarios que compraron “planes de por vida” para el servicio.

La grabadora de video digital más reciente de TiVo, denominada “TiVo Edge”, se presentó en octubre de 2019. Ese dispositivo incluía capacidades de reproducción de video 4K Dolby Vision HDR con sonido Dolby Atmos y podía usarse tanto para grabar TV en vivo como para acceder a una variedad de aplicaciones de transmisión. Las versiones incluían una para usuarios de cable (con seis sintonizadores y un disco duro de 2 TB) y cortadores de cable (con cuatro sintonizadores y un disco duro de 2 TB).

El TiVo Edge fue el DVR TiVo de séptima generación y fue fabricado por Arris. El TiVo Serie 1 original, lanzado en marzo de 1999, fue fabricado por Philips.

Los ejecutivos de la industria de la televisión estaban inicialmente preocupados por las capacidades de eliminación de comerciales de la entonces naciente tecnología TiVo: «Estamos en problemas, y no deberíamos ignorar el hecho de que está a la vuelta de la esquina», dijo la entonces presidenta de Fox Entertainment, Gail Berman, en una conferencia. 2003 Almuerzo de la Sociedad de Radio y Televisión de Hollywood sobre la amenaza de los DVR. «Este negocio va a cambiar y depende de nosotros descubrir cómo hacerlo».

Al final, las cadenas adoptaron TiVo y sus DVR rivales al ver cómo los dispositivos realmente ayudaban a aumentar la visualización regular de series. La Academia de Televisión incluso premió a TiVo un Emmy de televisión interactiva en 2006 para «conectar sin problemas a los consumidores con el entretenimiento digital que desean, donde y cuando lo deseen».

Pero cuando los operadores de cable comenzaron a incorporar DVR en sus propios descodificadores, TiVo tuvo dificultades para vender sus dispositivos en el mercado de consumo. Centró más esfuerzos en otorgar licencias de software y tecnología de la marca TiVo a operadores de cable y otros dispositivos de terceros. Más tarde, la revolución del streaming cambió la forma en que la gente consumía televisión: las audiencias recurrieron a opciones bajo demanda basadas en la nube en lugar de grabar y almacenar sus propias bibliotecas.

El fin del TiVo Edge había estado en el horizonte durante un tiempo: TiVo dejó de vender la versión de antena (“cortador de cables”) del dispositivo en su sitio web en febrero de 2024. Según los usuarios, a esto le siguieron el TiVo Mini LUX y el TiVo Stream 4K, hasta que el último producto, el TiVo Edge DVR para cable, finalizó sus ventas a finales de septiembre.

El sitio web Cord Cutters News fue el primero en notar la semana pasada que el sitio web oficial de TiVo había eliminado referencias a sus productos DVR de hardware, incluido TiVo Edge. El sitio web señaló cómo el streaming cambió el juego, mientras que las compañías de cable se centraron más en DVR patentados en la nube, y luego «los cambios regulatorios, incluido el soporte gradual para la tecnología CableCARD, esencial para la compatibilidad del cable de TiVo, exprimieron aún más la viabilidad del hardware de consumo».

El sitio web de TiVo ahora ofrece a los usuarios dos opciones: una propuesta para televisores inteligentes que licencian la tecnología TiVo y otra para su servicio de video DTS AutoStage para automóviles.