Títulos en Español, Mipcom, ‘Anatomía de un Momento’, ‘Yakarta’, Muchos Más

La anatomía de un momento

Movistar Plus+DLO Producciones, Arte Francia

Contado como un thriller ficticio de alto riesgo, un perfil de tres figuras de la vida real de la talla de Shakespeare: el primer ministro Adolfo Suárez, el líder del Partido Comunista Santiago Carrillo y el jefe del ejército Manuel Gutiérrez Mellado, que ganaron la democracia para España en 1976-77. Dirigida por Alberto Rodríguez (“La Peste”).

la agencia

Good Mood (Mediawan), Mediterráneo, Mediaset España

Un cartel del Mediterráneo que adapta la exitosa serie francesa “Call My Agent!” de Good Mood, empresa mediawense dirigida por el veterinario Daniel Écija (“Médico de Familia”, “Estoy vivo”). Dirigida por David Molina Encinas (“Locked Up”) a partir de guiones de Victor Pedreira, escritor de “Wrong Side of the Tracks” y cocreador de “Law of the Sea”.

El Centro

Movistar Plus+

Levantando la tapa del mundo oculto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, “El Centro” se presenta como un thriller de espionaje lujoso, trepidante y trotamundos. Escrita y creada por la estrella en ascenso David Moreno, cuyo “The Immortal” se presentó en Canneseries.

La encrucijada

Estudios Secuoya, Ay Yapım, Atresmedia

Esta adaptación del éxito turco “Brave and Beautiful” es el primer fruto de la alianza de Secuoya con la turca Ay Yapim, anunciada en Mipcom 2023.

Cuquín

Cocina Ánima

Desarrollado por Cartoon Network y Anima Kitchen, con sede en Canarias, famosa por “Cleo & Cuquín”, que se vendió en todo el mundo. La serie animada preescolar en 3D gira en torno a las divertidas aventuras y juegos inventados de los amigos Cuquin, Clementina y Cyan.

La frontera

RTVE, Par Producciones

Ambientada en 1987, la serie sigue a un capitán de la Guardia Civil que descubre un inminente atentado de ETA en París. Creada por David Zurdo (“Seve”), Luis Marías (“Ola de crímenes”) y dirigida por María Pulido (“La familia Mata”) y Yolanda Centeno a partir de guión de Marías.

Innato

Plano a Plano Bilbao

La psicóloga Sara (Elena Anaya) reconstruye su vida cuando su padre, un notorio asesino, sale de prisión. Producida con Dynamic Television, con sede en Los Ángeles (“Drops of God”); Netflix adquirida para España.

Jacarta

Movistar Plus+, 100 Respuestas (el estudio mediapro), Buendía Estudios Canarias

Comedia dramática de seis capítulos que sigue a un ex jugador olímpico de bádminton (Javier Cámara) y a un adolescente talentoso que persigue la gloria en Yakarta. “Esta serie es nuestro homenaje a todas esas personas que pierden incluso cuando ganan”, dice el creador Diego San José (“Celeste”).

El perdedor se lo lleva todo

Satisfacción Iberia, El Clan

Programa de juegos donde los concursantes ganan siendo los peores. Los desafíos ponen a prueba la falta de habilidad física, intuición, talento y velocidad; de Satisfaction Iberia (“The Floor”).

Las hijas de la criada

Atresmedia, Estudios Buendía

Un gran drama de época ambientado en la Galicia de 1900, donde los personajes se ven atrapados en una red de venganza, desamor y la protección de una madre del futuro de su hijo. Menna Fité (“Bienvenidos al Edén”) y Alejo Flah (“El Mensajero”) dirigen.

La hija de la criada

Recuerdo Mori

3 Zebra Productions (Nombre del grupo)

Augusto busca venganza mientras el inspector Sancho se adentra en su mente en la tercera temporada del thriller en cuatro partes. Dirigida por Marco A. Castillo (“Drug Squad: Costa del Sol”) y Fran Parra (“Desaparecidos”, 2020), protagonizada por Yon González (“Velvet. El Nuevo Imperio”).

Bocas de cielo

EiTB, RTVE Reproducir

Vendido por filmax y una secuela de “Bocas de Arena”, la serie, que se estrenó en el Festival de San Sebastián de este año con una cálida recepción, es una porción del cine negro vasco, dirigida una vez más por Koldo Almandoz y protagonizada por Nagore Aranburu de “Querer”.

Sin filtros

3gato & Películas de vértigo

Una serie de ficción que explora el ciberbullying, la sextorsión y la manipulación online. Una primera serie para las directoras Sandra Reina, Jiajie Yu Yan y la escritora de “Desnudos” Ainhoa ​​Bolaños que se estrena a finales de este año.

No a la venta

filmax

Un título emblemático que reúne a los creadores de “Saturn Return”, Pol Rodríguez, y al doble ganador de la Concha de Oro, Isaki Lacuesta, producido para HBO Max España y Portugal. “Sale” sigue a un querido restaurante familiar en el Raval de Barcelona que se enfrenta a la destrucción por parte de un fondo inmobiliario corrupto.

Raza valiente

DeCulto, Atómica, Wild Sheep Content, Mediapro Studio

En equipo con Wild Sheep de Erik Barmack y el célebre director chileno Hernán Caffiero (“The Suspended Mourning”), la serie cuenta la historia de un hombre que llega a liderar la barra brava de fanáticos del fútbol en el Colo-Colo de Chile, pero pierde su alma. “Es un cuento nacido en Chile, pero resuena en todas partes que el deporte y la identidad popular se convierten en un espejo de la vida misma”, afirma Caffiero.

Sombras

Estudios Secuoya, Stellarmedia

El segundo original encargado localmente por SkyShowtime en España que marca el regreso de Elsa Pataky a la televisión española. Dirigido por el cocreador Sergio Cánovas, este thriller psicológico ambientado en un viñedo se vendió en América Latina a través de Universal+ y en Europa de habla alemana, a través de AXN White.

Pecado del gluten

RTVE, OnzaVídeo principal

Comedia de ocho episodios sigue a Ricardo, un chef con estrella Michelin que encuentra un nuevo propósito enseñando a estudiantes diversos y socialmente en riesgo. Dirigida por Araceli Álvarez De Sotomayor (“Alpha Males”), quien coescribió/creó con Javier Aguayo (“La que se avecina”) y Germán Aparicio (“Cuando nadie nos ve”).

Se acabó el tiempo

3cat, El Terrat (El Estudio Mediapro)

Un documental que trata sobre la desaparición de Charles Thomas, una estrella del baloncesto afroamericano de los años 70 en España. Gran éxito este mes de marzo en el Festival de Málaga.

Desaparecido

Mediterráneo, Zebra Prods, Pausoka, Netflix España

Un éxito innovador de Netflix juvenil en España, “Vanished” se rodó tanto en euskera como en español y narra el misterio de un adolescente desaparecido ambientado en un pueblo rural vasco, con la emisora ​​vasca EiTB y Netflix compartiendo derechos.

Vulnerable

Onza

Serie de tres capítulos producida para Atresmedia, “Vulnerables” explora problemáticas juveniles como los trastornos alimentarios, el suicidio y la violencia sexual. Dirigida por Gustavo Ron y Gonzalo Sagardia.

¿Qué estás esperando?

Atresmedia, DeAPlaneta, Diagonal TV, Buendía Estudios

Can, un piloto obligado a contraer matrimonio, conoce a Sonia, quien comparte su pasión por la libertad. La serie, un drama de ocho episodios, debutó el pasado mes de octubre en el servicio SVOD Atresplayer.