Títulos de Busan ‘The Mutation’, ‘Time of Cinema’ recogido por Finecut

Agente de ventas coreano Finamente ha adquirido derechos internacionales a tres películas: «The Mutation», «Time of Cinema» y «Wrangler», y presenta dos títulos adicionales en el Festival Internacional de Cine de Busan.

«The Mutation» del director Shin Su-Won es un drama de carretera sobre un hombre coreano que nació negro y una mujer lesbiana que se embarca en un viaje juntos, encontrando pertenencia a través de experiencias compartidas. Shin Su-Won dirigió anteriormente «Madonna», que jugó en un cierto consideración en Cannes, y «Plutón», que recibió reconocimiento en Berlín. La película se proyectará en la sección de visión de Busan.

La película de antología «Time of Cinema» examina la fabricación de movimientos y películas a través de dos segmentos. Lee Jong-pil («Escape», «Samjin Company English Class») contribuye con «Chimpanzee», mientras que Yoon Ga-eun («El mundo de nosotros», «El mundo del amor») presenta «naturalmente». La película se reproducirá en la sección Panorama de Busan, presentada por el distribuidor Arthouse Tcast.

Finecut también presentará la comedia de acción «Boss» de Hive Media Corp en el mercado de contenidos y cine asiáticos de Busan. La compañía detrás de «12.12: The Day» tiene el título en la sección de estreno especial de Busan. El drama «Journey There», protagonizado por Kim Hye-Ok y Justin H. Min («carne de res»), sigue a una viuda anciana que encuentra consuelo en extraños mientras enfrenta decisiones al final de la vida. La película se reproduce en la sección de visión de Busan.

La compañía también ha abordado el thriller psicológico «Wrangler», que sigue a un entrenador de perros cuya vida controlada se deteriora cuando la superficie de los impulsos perturbadores. El debut de la característica del director SEO Eun-Sun está protagonizada por Choi Seung-Yoon («Rice Boy Sleeps») y Kim Seung-Hwa («Seúl Busters»). La producción de la Academia Corea de Artes de Corea abrió The Spotlight en la sección de Corea en el Festival Internacional de Cine de Vancouver.