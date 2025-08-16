Título RGS 2025, OJK fortalecerá la gobernanza a la integridad de la industria de servicios financieros

Yakarta, Viva – Autoridad de servicio Finanzas (Ojk) Comprometerse a aumentar la colaboración juntos GobernanciaRiesgo y cumplimiento (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento/GRC) entre ministerios/instituciones, industrias, asociaciones profesionales en el campo GRC, así como a las partes interesadas de otras industrias de servicios financieros.

Esto se hizo con una Cumbre de Riesgo y Gobierno de 2025 (RGS) en Yakarta, martes (8/19). El evento se convertirá en un espacio estratégico para fortalecer la práctica de la gobernanza y la aplicación de la integridad del sector de servicios financieros.

«El impacto deseado es que la conciencia relacionada con GRC se está fortaleciendo, luego compartir conocimiento sobre la referencia relacionada con GRC», dijo el presidente del Consejo de Auditoría que también es miembro de la Junta de Comisionados de OJK, Sophia Wattimena en Yakarta, citado el sábado 16 de agosto de 2025.

Explicó, el RGS de este año lleva el tema ‘Empoderar el ecosistema GRC para impulsar el crecimiento económico y la resiliencia nacional‘. Este tema enfatiza la importancia de fortalecer el ecosistema GRC como base hacia la visión de Indonesia EMAS 2045 y una respuesta a la complejidad del riesgo global, como la crisis climática, la digitalización y la inestabilidad económica.

Además, dijo, OJK también quería enfatizar su papel como promotor para fortalecer la gobernanza para apoyar el crecimiento económico inclusivo y sostenible. RGS continuará siendo una plataforma de política y una colaboración entre el sector cruzado para fortalecer la resiliencia económica nacional a través de una gobernanza e integridad saludables.

Autoridad de Servicios Financieros (OJK).

Además, dijo, RGS 2025, se convirtió en un medio para intercambiar información sobre las mejores prácticas de las profesiones en el campo GRC para fortalecer el sector de servicios financieros, y crear un buen ecosistema de gobernanza e integridad en el Sistema de Servicios Financieros y OJK.

Como parte de una serie de eventos, OJK también realizó una competencia en papel de innovación con el tema de la gobernanza para acelerar el crecimiento de la economía sostenible. A esta competencia asistieron 585 obras de 99 universidades estatales y 143 universidades privadas.

«Esto es para aumentar la comprensión de los estudiantes de las prácticas y desafíos de GRC en el sector de servicios financieros», dijo Sophia.

El tema más dominante en el papel es la gobernanza para fortalecer la seguridad alimentaria nacional, seguido de temas relacionados con la prevención del fraude y el lavado de dinero, las regulaciones tecnológicas para la gobernanza del sector financiero digital e innovaciones para aumentar la capacidad de los recursos humanos.