Título ISF 2025, Indonesia Bidik se convierte en un centro regional de inversión sostenible

Yakarta, Viva – Indonesia se está preparando nuevamente para celebrar el Foro Internacional de Sostenibilidad de Indonesia (ISF 2025). Esta actividad confirma el compromiso y los esfuerzos del gobierno indonesio para alentar la colaboración global y acelerar los pasos de transición hacia la economía verde, inclusiva y sostenible.

Leer también: Apple invirtiendo intensamente en los EE. UU. Después de tratar a Trump, BKPM garantiza que su inversión en RI es segura



Este año, el ISF está organizado por el ministerio Inversión y transmisión posterior/BKPM, coordinando el Ministerio de Infraestructura y Desarrollo Regional (Kemenko Infra), así como la Cámara de Comercio e Industria (Mujer) Indonesia.

En los dos años de implementación, ISF ha facilitado el espacio de diálogo estratégico entre las principales figuras del mundo, incluido el primer ministro de Papua Nugini, presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, director gerente de la FMI Kristalina Georgieva, al sistema fundador de Jeremy Oppenheim. ISF confirma a Indonesia como un titular importante de la región y el mundo, así como como un socio estratégico de inversión sostenible en un esfuerzo por fomentar el crecimiento económico sostenible.

Leer también: El presidente Perú invita a los empresarios indonesios a invertir en el sector energético a la infraestructura



Diputado para la promoción de inversiones, el Ministerio de Inversión y Abrida (BKPM, Nurul Ichwan enfatizó el papel estratégico de ISF 2025 en el fortalecimiento de la posición de Indonesia como un destino de inversión global. Esto abre empleos sostenibles y fomenta el crecimiento económico inclusivo.

«La implementación de ISF 2025 está en línea con el objetivo del Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo de Medio Term (RPJMN) e Indonesia Vision 2045. Este foro confirma Indonesia como un centro de inversión sostenible en la región, y queremos asegurarnos de que cada inversión que entra no solo sea económicamente rentable, sino que también proporciona valor agregado para el entorno y la comunidad», explicó Nurul Ichwan en Jakarta, el miércoles 13, el miércoles 13.

Leer también: Anindya Bakrie ‘PEDE’ RI-PU El comercio superó los US $ 700 millones gracias a IP-CEPA



ISF 2025 se llevará a cabo del 10 al 11 de octubre de 2025 en el Centro Internacional de Convenciones de Yakarta (JICC), Yakarta. Al ingresar al tercer año de implementación, ISF 2025 conlleva el tema «Invertir para un mundo resistente, sostenible y próspero»y planteando diez problemas principales de desarrollo sostenible, que van desde la seguridad de los alimentos y el agua, el transporte sostenible, la bioenergía, la transmisión posterior de minerales sostenibles, hasta el fortalecimiento de los recursos humanos en la era de la inteligencia artificial. ISF 2025 tiene como objetivo reunir a los actores clave del hogar y el extranjero.

Las actividades se empaquetarán en forma de discusiones plenarias, diálogo temático, sesiones de mesa redonda y exhibiciones del proyecto Project Project (IPRO) que priorizan los principios de ambiental, social y de gobierno (ESG) de Indonesia.

Mientras tanto, Diputado para coordinar el Ministerio de Coordinación de Infraestructura Básica para la Infraestructura y el Desarrollo Regional (Kemenko Infra), Rachmat Kaimuddin, declaró la preparación del gobierno para acelerar el desarrollo de la infraestructura sostenible como base para transiciones económicas sostenibles, en línea con el lanzamiento de ISF.

«El ISF traerá una discusión más cercana al área donde los desafíos más urgentes, al ofrecer soluciones adaptadas a la realidad local e inspirados en el viaje de Indonesia a un futuro sostenible», dijo Rachmat.



Ilustración de la economía azul.

Vicepresidente de Coordinador de Desarrollo Humano, Cultura y Desarrollo Sostenible – Kadin Indonesia, Shinta Kamdani, transmitió el compromiso de su partido de convertirse en un socio estratégico del gobierno para alentar la inversión verde y azul.

Con el potencial de la inversión verde de Indonesia que se proyecta que excede los US $ 200 mil millones a 2030, la colaboración entre sector es clave. La ISF como iniciativa dirigida por el país es una plataforma estratégica para unir actores comerciales, inversores y partes interesadas en la realización de proyectos de transformación.

«A partir de la transición de la energía al desarrollo de la economía azul. Esto es alentar el crecimiento económico, la creación de empleos verdes, fortalecer la competitividad regional y confirmar la posición de Indonesia en la transición económica baja en carbono», agregó.

ISF 2025 está dirigido a producir una serie de logros concretos. Como la firma de un memorando de comprensión (MOU) entre el gobierno y los actores comerciales, el lanzamiento de la Coalición de Sostenibilidad con un plan de acción real, así como la emisión de publicaciones que fortalecen la agenda económica sostenible en los países globales del sur. Este foro también será un lugar para la interacción de más de 100 empresas nacionales e internacionales que estén listas para explorar oportunidades de inversión y colaboración entre sectores.

ISF 2025 tiene como objetivo fortalecer la posición de Indonesia en la etapa global como un país que se compromete a construir una base económica sostenible a través de políticas consistentes, incentivos competitivos y la preparación de la infraestructura de apoyo. El registro de ISF 2025 se ha abierto desde el 4 de agosto y se cerrará el 30 de septiembre de 2025.