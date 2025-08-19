Título exitoso de la Copa de Independencia, el estadio principal de Sumatra del Norte podría ser un hogar alternativo para el equipo nacional indonesio

Deli serdang, viva – Presidente de PSSI Erick thohir mencionar Estadio principal de Sumatra del Norte En Deli Serdang, North Sumatra, tiene la oportunidad de convertirse en una nueva jaula Equipo nacional indonesio Después de ver el entusiasmo de la audiencia que empacó el estadio durante la Copa de Independencia de 2025.

En el torneo, al que se unió cuatro concursantes de la Copa Mundial Sub-17 2025, a saber, Indonesia, Malí, Uzbekistán y Tayikistán, Erick dijo que el entusiasmo de la audiencia era extraordinariamente grande.

«Por supuesto, PSSI está orgulloso y también tiene optimismo de que North Sumatra también puede ser un hogar del equipo nacional», dijo Erick en su cuenta de Instagram el martes.

En los tres partidos jugados por Indonesia, un total de más de 56 mil espectadores vieron el partido de Garuda Muda.

El número más alto ocurrió en el último partido cuando Indonesia perdió 1-2 ante Malí el lunes, que fue 21,991 espectadores.

El presidente indonesio, Joko Widodo, al inaugurar el estadio principal de Sumatra del Norte, en la regencia de Deliserdang. (Doc del gobierno provincial de Sumatra North Sumatra) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

El número de espectadores del equipo nacional U-17 siempre aumenta de cada partido. Cuando Indonesia dibujó 2-2 contra Tayikistán, el número de espectadores fue de 12,517.

Luego, en los últimos dos partidos, el número de espectadores que presenciaron el primer torneo internacional celebrado en el estadio principal de Sumatra North fue casi 22,000 espectadores; Contra Uzbekistán (2-0) por un total de 21,537 espectadores y contra Malí (1-2) había 21,991 espectadores.

«Creo que para los partidos internacionales, otras regiones no pueden ser tan densas en Sumatra del Norte, por lo que estas son cosas extraordinarias», agregó.

La mayoría de los partidos de Indonesia en todos los niveles se llevaron a cabo en el estadio principal de Bung Karno (SUGBK), Yakarta. Las opciones distintas de SUGBK que a menudo se usan son los estadios de Manahan, Solo y Bung Tomo Gelora, Surabaya. (Hormiga)