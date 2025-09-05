Título de Venecia ‘A Dance in Vain’ adquirido por Minerva Pictures para Italia

Minerva Pictures ha adquirido la función de segundo año de Lee Hong-chi «Un baile en vano«Para la distribución teatral en Italia. El acuerdo continúa la relación de Minerva con el cineasta después de su exitosa distribución de su debut galardonado con león de Venecia del futuro» El amor es un arma «.

«A Dance in Vain» se selecciona para Settimana Internazionale della Critica (sic), la sección independiente del Festival de Cine de Venecia. Paralaje Films está manejando las ventas mundiales en el título.

El drama está protagonizada por Cici Wang como Monkey, un trabajador de la compañía de teatro que lucha por llegar a fin de mes en una gran ciudad sin nombre. La historia sigue su repetitiva existencia diaria, atormentada por el suicidio de su novio Leo. Atrapado en ciclos de rutina y aislamiento, Monkey intenta comunicar su agotamiento a los demás, solo para recibir respuestas despectivas.

«Estamos extremadamente encantados de llevar la nueva película de Lee Hong Chi al público italiano», dijo Andrea Curti, directora de adquisiciones y proyectos especiales en Minerva Pictures. «Lee es uno de los directores jóvenes más talentosos de Asia. Hace un par de años, nos sorprendió la madurez expresiva y el poder visual de ‘Love Is A Gun’, su película debut presentada en la Semana de los Críticos en Venecia, que adquirimos para su distribución durante el festival».

Curti elogió la visión distintiva del cineasta, describiendo «amor es una pistola» como «una película profunda, con matices neo-noir, casi hipnóticos, duros pero también brillantes a veces; verdadero cine independiente que amamos tanto y eso, no siempre fácilmente, como distribuidores y productores, hemos estado defendiendo durante muchos años».

«‘Un baile en vano’ es otra confirmación sorprendente», continuó Curti. «Lee se pone mucho de sí mismo y su experiencia como ciudadano en crisis en su contexto urbano en la película, reinterpretando algunas de las trampas de los patrones de rutina que esta dimensión parece imponer como la única regla de la vida, junto con un cierto sentido de culpa que se propone repetidamente como una respuesta dogmática a las dudas inevitables. Una vez más, la película es visualmente muy impactante, y no se puede esperar a los italios.

Lee sirve a Triple Duty como director, guionista y director de fotografía de la producción china, con Qi Ai y Justine O. Producting. El cineasta se ha establecido como artista y director en los últimos años, con créditos de actuación que incluyen el «Long Day’s Journey in Night» de Bi Gan, «Cities of Last Things» de Midi Z, «Tigertail» de Lulu Wang y otros.

«A Dance in Vain» está compitiendo junto con otras seis características en la 40ª edición del Setimana Internazionale Della Critica, con todas las películas de competencia elegibles para el Lion of the Future: el premio Luigi de Laurentiis Venice por una película de debut, por valor de $ 100,000.