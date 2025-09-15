Título de Toronto ‘The Condor Daughter’ obtiene un trailer

Podría decirse que el título más grande de Buzz en Ventana Sur y bien recibido por aquellos que lo atraparon en su estreno mundial del 9 de septiembre en el Festival de Toronto de la semana pasada, el drama de identidad boliviano «The Condor Daughter» («La Hja del Condor») ahora tiene un trailer, compartido en exclusividad con Variedad por el agente de ventas de la película, España Bendito ventas de películas.

Escrito, dirigido y producido por Álvaro Olmos Torrico de Empatia Cinema, una figura clave en la escena del cine de Bolivia, «The Condor’s Daughter» fue elegida por Variedad Entre 20 títulos internacionales para rastrear en TIFF.

Producido por Empatia Cinema, con las producciones de Ayara de Perú y Lamayor Cine de Uruguay, «The Condor Daughter» se convierte en Clara, de 16 años, parte de la comunidad de Totorani Quechua y la asistente de su madre de la partera Ana, que vive en los Andes.

El trailer toma muchos de los ritmos clave de la trama. Clara comienza a pecar canciones ancestrales suaves que le piden a Pachamama, el quechua cada madre, por el pasaje seguro de un niño en este mundo. Una radio le permite sintonizar la música chincha, una mezcla de Cumbia y Peruan Rock, que está de moda en la gran ciudad más cercana, Cochabamba. Su mejor amiga le dice que ha conocido a un niño de la ciudad.

Cuando, desempleado, Clara deja su aldea de Andes para convertirse en una cantante de chincha, Ana la busca, convencida de que el pueblo está maldito, los animales que mueren y se secan, debido a la partida de Clara.

Una clásica historia de la mayoría de edad basada en una realidad sorprendente, a menudo amplia, este es un retrato de una niña adolescente que está dividida entre su pasión, música y sus raíces culturales y afectivas, centradas en su madre adoptiva y una profesión que desaparece a medida que los servicios hospitalarios modernos reemplazan la partería tradicional, pagando a las madres que dan a luz en sus premisas y la aldea vacía de los habitantes.

El trailer también captura la gama de cinematografía, desde la gran caída hasta el valle de abajo, hasta la casa con poca luz de Clara y las luces de Cochimbamba, encuestadas por Ana Asa World Extray para ella.

«En las comunidades indígenas, la tierra es una mujer, Pachamama, la madre que nos presta y nos cuida», Olmos Torrico ha dicho Variedad. «Las parteras son los mensajeros de la Pacha. Para el quechua, la maternidad está estrechamente vinculada a la tierra, al tiempo y al ciclo agrícola. Es el núcleo de las tradiciones ancestrales bolivianas lo que persiste con el tiempo, a pesar de la adversidad».

«Desde el momento en que vimos a ‘The Condor Daughter’, sabíamos que llevaba algo raro, una ternura y profundidad que hablan tanto de un lugar singular como de anhelo universal. Álvaro Olmos Torrico ha creado un retrato íntimo de tradición, cambio e identidad, y estamos honrados para ayudar a compartir esta poderosa historia con audiencias en el mundo», Luu Renart, jefe de Bendita, ventas de películas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas, contadas. Variedad.

Bendita Film Sales ha iniciado conversaciones para ventas en América del Norte, Francia y España, dijo el jefe Luis Renart. Continuará presentando la película en el Festival de Cine de San Sebastián, donde Bendita Film Sales representa tres películas seleccionadas: José Alayón’s Buzzy «Dance of the Living», que se estrenará en nuevos directores; El título de Latinos de Ana Cristina Barragán «The Ivy» («Hiedra») que se inclinó en Venice Horizons, y «The Portuguese House» de Avelina Prat, un estreno de Malaga que se abrió en España para Filmarx el 9 de mayo como el más alto grosero de New Bows, después de haber ganado un apreciable 700 de € €, 355 ($ 819 de mayo.