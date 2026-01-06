Título de Sundance ‘Si voy, ¿me extrañarán’ abordado por Salaud Morisset

Empresa con sede en París y Berlín Bastardo Morisset ha abordado los derechos internacionales para Walter Thompson HernándezEl primer largometraje de “If I Go Will They Miss Me” antes de su estreno mundial en Festival de Cine de Sundance como parte de la siguiente sección. UTA Independent Film Group se encarga de los derechos estadounidenses.

La película es una adaptación del cortometraje de Thompson-Hernández, galardonado con el Premio del Jurado de Cortometraje en la categoría de Ficción Estadounidense en el Festival de Cine de Sundance en 2022. Está producida por Josh Peters, Saba Zerehi y Ben Stillman.

Combinando realismo social y mágico, la película sigue a Lil Ant, de 12 años, que lucha por conectarse con su padre. Pronto comienza a tener visiones surrealistas, casi espectrales, de niños deambulando por su vecindario, revelando un vínculo entre padre e hijo, dejando al descubierto los hilos que unen a la familia, el legado y el lugar.

François Morisset, fundador y director general de Salaud Morisset, dijo: «Nos sentimos inmediatamente atraídos por la singular voz de Walter Thompson-Hernández. Ambientada en un barrio de clase trabajadora de Los Ángeles, la película explora complejos vínculos familiares con lirismo y profunda autenticidad, al tiempo que resalta el poder de los sueños y la imaginación para hacernos avanzar. Estamos orgullosos de respaldar la visión de Walter y acompañar a un cineasta cuyo trabajo se siente a la vez íntimo y silenciosamente poderoso».

Thompson-Hernández es una escritora y directora nacida y criada en el sudeste de Los Ángeles y exalumna del Sundance Lab. Comenzó su carrera en el New York Times, donde trabajó como reportero de subcultura global de 2018 a 2021. Durante ese tiempo, fue autor del libro “The Compton Cowboys: The New Generation of Cowboys in America’s Heartland”, que actualmente está siendo adaptado por Searchlight Pictures.

En 2021, fue nombrado uno de Variedad«Diez narradores a seguir». En 2022, la revista Filmmaker lo reconoció como una de las “25 caras nuevas del cine”.

Fue galardonado con el Premio del Jurado de Cortometraje en la categoría de Ficción Estadounidense en Sundance en 2022 por “If I Go Will They Miss Me”.

En 2025, dirigió “Shooting Guards”, un largometraje documental para Netflix, y estrenó su primer largometraje narrativo, “Pipas (Cometas)”, en Tribeca, donde recibió un Premio Especial del Jurado por su narración audaz. Recientemente fue nombrado uno de los “10 directores a seguir” por Variedad.