Título de San Sebastián ‘Before the Bright Day’ abordado por Maboroshi

Colectivo de cine asiático Maboroshi ha asegurado su primer título para la distribución internacional, adquiriendo el cineasta taiwanés Tsao Shih-Han «Before the Bright Day», que se estrenará en la competencia de los nuevos directores en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La adquisición se presentó en el mercado de contenidos y cine asiáticos de Busan.

Ubicado en el contexto de la crisis del Estrecho de Taiwán de 1996, el drama de la mayoría de edad se centra en Chou, un adolescente que lucha con las tensiones familiares exacerbadas por el impacto de la agitación política en las finanzas de su hogar. Buscando tanto la independencia como los ingresos, encuentra trabajo en un salón de billar donde se hace amigo de Button, un líder de pandillas cuyo alistamiento militar posterior se convierte en uno de varios desafíos que enfrenta el protagonista. La película rastrea la navegación de Chou de las relaciones adolescentes, incluida la decepción romántica y la presión académica, a medida que los eventos políticos externos amplifican los trastornos personales.

La adquisición marca un hito significativo para la compañía de ventas emergente, que Lanzado a principios de este año con un enfoque en representar al cine asiático en el mercado global.

El trabajo de cortometraje anterior de TSAO ha obtenido el reconocimiento internacional, con «A Dream of Spring» (2017) y «Neko and Flies» (2021) seleccionado para la competencia internacional en el Festival de Cortometraje Clermont-Ferrand de Francia. «Neko and Flies» elevó aún más su perfil con nominaciones de los Golden Horse Awards, Taipei Film Awards y el Festival Internacional de Cine de Vancouver.

«Before the Bright Day» ha atraído un importante apoyo de la industria a lo largo de su desarrollo, recibiendo el respaldo del Fondo de Desarrollo Nacional de Taccai. El proyecto también fue seleccionado para varios programas de la industria clave, incluido el Foro de Financiación de Filgrafía de Hong Kong-Asia (HAF), el Mercado de Proyectos de Horse Golden Horse de Taipei, el Taller Produire Au Sud Taipei y el Proyecto de Residencia de Historia Original Kaohsiung.