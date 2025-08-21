Título de la industria sanfica ‘The Curve’ cuestiona la vida, los legados

Ambientado en Montevideo, UruguayEl documental «The Curve» («La Curva») sigue al legendario entrenador de caballos, Jorge Firpo, de 74 años, en la cúspide de la jubilación como directora, Agustín Flores, reconoce el suicidio de su padre.

Lo que comienza como una exploración de Legacy se convierte en un tratado conmovedor sobre fragilidad emocional, resistencia y el impulso que debemos seguir adelante.

«Vivimos en un sistema que constantemente nos obliga a competir. Cuando ya no somos funcionales, la misma maquinaria nos descarta», reflexionó Flores, y agregó: «‘La curva’ es un documental sobre el ciclo de la vida en un contexto único y altamente competitivo donde los animales son el centro y las ilusiones de las personas. Deja la pista es inevitable;

Proyecto que participa en Sánfica La sección WIP de Industria tiene una impresionante trayectoria de desarrollo.

Fue un proyecto destacado en la película Marché Du 2025, ganó el Premio Cannes Docs en Ventana Sur 2024, el Premio Docsbarcelona Industry en VS 2024 y el Premio Docco en VS 2024, entre otros. También recibió una mención oficial en la sección WIP Documental en progreso en Atlantidoc 2024.

Este es el segundo documental de Flores. Admite que apenas obtuvo ninguna distribución para su debut Doc, «The Forgotten» («Los Olvidados») en 2018. «Pero no tenía experiencia. Estoy trabajando para internacionalizar» la curva «antes de que esté lista para ser proyectada y espero obtener mejores resultados», dijo, y agregó que él espera trabajar con los servicios de transmisión, ya sea región global, regional u local.

Según Flores, «The Curve» se refiere a un área muy específica en Montevideo alrededor de la pista de carreras. «Para mí, ‘The Curve’ es una metáfora de la vida. La máquina es despiadada y nos descartra cuando ya no somos partes funcionales. Todos estamos ejecutando esta carrera», dijo.

«El dolor por el suicidio de mi padre se convierte en un motor invisible que impulsa esta historia. A medida que la cámara explora la vida y el legado de Jorge, también revela mi lucha interna para encontrar significado en medio del dolor. Ambas historias se entrelazan en una búsqueda compartida: cómo enfrentar las frustraciones que nos arrojan al curso y encontrar la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido», explicó.

«The Curve» es producido por Raquel Ferreiro de Trapecista Prods., Fundada en Montevideo en 2018, que ha producido características documentales y videos experimentales. Produjo «The Forgotten», que se estrenó en los cines y ahora está disponible en línea en retinalatina.com.

El documental es coproducido por Zona Cielo Films y Insumisa Films de España. Zona Cielo Films, con sede en Madrid, fundada por Guzmán Infanzón y Valentina Ferreira, ha producido documentales, videos musicales y colabora con musuems y galerías de arte, entre otros. Insumisa Films, con sede en Barcelona, ​​ha coproducido «La Fabula de la Tortuga y la Flor» con las películas de Monarca de Uruguay y «Crioles» con las Dim Films de Argentina y tiene varios otros en desarrollo.