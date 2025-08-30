Título de la empresa comercial, expansión de la franquicia de Tailandia en busca de socios comerciales en RI

Yakarta, Viva – La 24ª Exposición Internacional de la Conferencia y Conferencia de la Conferencia de la Conferencia de Licencias y Empresas (IFRA) se celebró nuevamente en el Centro Internacional de Convenciones de Yakarta (JICC), Área Senayan, Yakarta.

Uno de los stands que ayudó a animar el evento fue ‘Tailandia Pavilion’, que contó con varias marcas franquicia Tailandia comienza desde culinariobebidas contemporáneas, conceptos de negocios estilo de vida.

Explicó el director adjunto del Centro de Trade Thai Yakarta, Kumctornpol Buapatch, además de ofrecer productoPavilion también es un lugar para la coincidencia de negocios que trae directamente a los empresarios tailandeses con posibles socios indonesios.

«Nuestra participación en De 2025 No solo una exposición. Tenemos una gran misión para fortalecer la asociación comercial entre Tailandia e Indonesia, especialmente en la franquicia, la licencia y los negocios creativos «, dijo Kumtornpol en su declaración, el sábado 30 de agosto de 2025.

Él consideró que Indonesia tiene una posición estratégica como objetivo de expansión de las franquicias de Tailandia. Además de la cercana cercanía geográfica y las relaciones económicas, el estado de los dos países como miembros de la ASEAN facilita cada vez más el acceso al mercado internacional.

«Indonesia es un mercado dinámico y completo. Estamos seguros de que la presencia de la marca tailandesa puede proporcionar un valor agregado, tanto para los consumidores como para las empresas locales», dijo Kumctornpol.

De hecho, también enfatizó que esta oportunidad de cooperación no solo está abierta para grandes inversores. Sin embargo, las MIPYME locales también tienen la oportunidad de establecer asociaciones con la marca tailandesa, a través de una plataforma facilitada por su partido.

«Muchos visitantes de MIPYME se ven entusiasmados por pedir esquemas de cooperación e inversión», dijo.

Se sabe que las sesiones de emparejamiento de negocios demostraron ser un imán para los empresarios indonesios. Pueden dialogar directamente con los propietarios de marcas de franquicias, discutir oportunidades de cooperación, al tiempo que obtienen nuevas ideas de seminarios y programas de entrevistas celebrados en la serie IFRA.