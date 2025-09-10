Título de Kie en Surabaya, Kemenpora enfatiza el importante papel de los seguidores en la industria del deporte

VIVA – Ministerio de Jóvenes y Deportes de la República de Indonesia (Kemenpora Ri) enfatizó la importancia del papel de los partidarios en el desarrollo de la industria deportiva de la patria.

Esto se realizó a través de los partidarios de fútbol de comunicación, información y actividades educativas (KIE) con el tema «Smart Spifters, Whusing Teams» celebrados en el Grand Whiz Hotel, Surabaya, martes (9/10) por la tarde.

Este evento es una implementación del mandato de la ley número 11 de 2022 con respecto al Sistema Nacional de Deportes (Ley SKN), que confirma los derechos y obligaciones de los partidarios.

Los partidarios tienen derecho a obtener protección legal, garantías de seguridad, coaching, a la oportunidad de poseer acciones de clubes. Por otro lado, también deben estar registrados en organizaciones oficiales y mantener el orden.

Mantora experta en el campo de las relaciones inter -institucionales, el general de brigada Raden Slamet Santoso, enfatizó que los partidarios son una energía importante en el ecosistema deportivo.

«Los seguidores son el corazón y el alma de cada equipo. Encienden el entusiasmo de los atletas y se convierten en una parte inseparable de la industria deportiva», dijo Slamet al abrir el evento.

Según Slamet, la actividad IEC que se ha estado ejecutando en las siete regiones se ha convertido en un puente de comunicación de dos vías entre gerentes de liga, clubes y seguidores. Además de proporcionar espacio de aspiración, Kemenpora también se compromete a proporcionar información transparente y educación sobre ética y reglas para apoyar al equipo.

«A través de este evento, estamos tratando de crear una guía integral que pueda desencadenar cambios en el comportamiento de los partidarios, de destructivos a constructivos», agregó Slamet.

En el foro, Kemenpora también presentó representantes Bonek (seguidores leales Persebaya Surabaya) y gerente de las relaciones de fanáticos de Persebaya, Alex Tualeka. Alex dijo que esta actividad era importante como espacio de comunicación entre partidarios y federaciones.

«Este es un puente para nosotros transmitir aspiraciones, una de las cuales es la prohibición de los seguidores. Esperemos que esta actividad sea sostenible y pueda proporcionar soluciones reales», dijo Alex.

El asistente de deportes profesionales del Ministerio de Yusuf Suparman, Yusuf Suparman, también enfatizó la importancia del papel de los partidarios. Apreciaba las ideas creativas de Bonek, que se consideraban capaces de hacer una contribución importante.

«Estoy seguro de que los partidarios tienen un papel importante para apoyar el desarrollo de la industria deportiva indonesia. Los resultados de la discusión en estas siete regiones se informarán directamente a la menpora», dijo Yusuf.

Al defensor del fútbol de KIE en Surabaya también asistieron una serie de fiestas, incluido el director de patrocinio de PT Liga Indonesia, Budiman Dalimunte, representante de PSSI, el comisionado de policía regional de Karo Ops Java, hizo Danudan, así como practicantes de fútbol Akmal Marhali.

Con esta actividad, Kemenpora espera que la relación entre clubes, ligas, federaciones y seguidores sea más armonioso para que la industria deportiva nacional pueda desarrollarse más saludable y más profesional.

«Hay cadenas relacionadas con los seguidores y los ecosistemas de la industria del deporte. Por ejemplo, los seguidores con una cantidad que puede cumplir con el estadio causará la calidad de la transmisión de televisión, radio, YouTube, IG, Tiktok y otros.

«Si bien la industria de la transmisión también está estrechamente relacionada con la presencia de los patrocinadores potenciales que se encuentran con el borde del campo. Los espectadores de televisión también se sienten más cómodos viendo fútbol cuando presentan una atmósfera ordenada, una atmósfera cómoda para disfrutar del partido.

«Del mismo modo, las MIPYME están tranquilas y se sienten seguras sobre su mercancía. Aquí es donde el ecosistema de la industria del deporte es de calidad», concluyó Slamet.